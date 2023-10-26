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Селтік — Атлетіко 2:2 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

26 жовтня 2023

Селтік — Атлетіко, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Селтік Парк у місті Ланс у рамках групи E поміж собою зустрічались місцевий однойменний клуб та нідерландський ПСВ.

У ситуації, коли кожній із команд потрібно було здобувати залікові бали, вони продемонстрували по-справжньому яскравий та запальний футбол.

Селтік несподівано швидко відкрив рахунок, але вже посеред першого тайму Грізманн отримав можливість пробити з пенальті й хоча свою нагоду змарнував, але одразу ж виправився на добиванні.

Надалі події не вщухали й доволі швидко ми побачили черговий гол "кельтів", відповідь на який надійшла аж на початку другої половини.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Селтік — Атлетіко в 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Селтік — Атлетіко 2:2
Голи: Фурахасі 4, Пальма 28 — Грізманн 25, Мората 53

Селтік: Гарт — Джонсон, Картер-Вікерс, Скейлз, Тейлор — Хатате (Бернардо), МакГрегор, М О'Райлі — Маеда, Фурухасі (Форрест), Пальма (Філліпс)

Атлетіко: Облак — Савіч, Вітсель, Маріо Ермосо — Моліна, Де Пауль, Коке, Сауль (Рікельме), Галан (Льоренте), — Мората (Корреа), Грізманн

Попередження: Картер-Вікерс, Галан, Моліна, Пальма, Тейлор, Савич

Вилучення: Де Пауль, 82 (друга жовта)

Джерело: MEGOGO

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