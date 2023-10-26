Селтік зіграв у результативну нічию з Атлетіко, набравши перше очко

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті E між собою зустрілися шотландський Селтік та мадридський Атлетіко.
Маючи статус аутсайдера свого квартету після двох проведених матчів, підопічним Брендана Роджерса все ж вдалося створити на власному полі проблеми іспанській команді.
Протягом матчу Селтік двічі вів у рахунку, проте "матрацникам" стільки ж разів вдавалося повертати паритет на табло.
На 82-ій хвилині через вилучення Де Пауля у Селтіка з'явився ще один шанс все ж вирвати перемогу, проте у підсумку фінальний свисток зафіксував підсумковий нічийний рахунок 2:2.
Селтік — Атлетіко 2:2
Голи: Фурахасі 4, Пальма 28 — Грізманн 25, Мората 53
Селтік: Гарт — Джонсон, Картер-Вікерс, Скейлз, Тейлор — Хатате (Бернардо), МакГрегор, М О'Райлі — Маеда, Фурухасі (Форрест), Пальма (Філліпс)
Атлетіко: Облак — Савіч, Вітсель, Маріо Ермосо — Моліна, Де Пауль, Коке, Сауль (Рікельме), Галан (Льоренте), — Мората (Корреа), Грізманн
Попередження: Картер-Вікерс, Галан, Моліна, Пальма, Тейлор, Савич
Вилучення: Де Пауль, 82 (друга жовта)