Селтік зіграв у результативну нічию з Атлетіко, набравши перше очко

Команда Брендана Роджерса змусила "матрацників" двічі відіграватися протягом матчу.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті E між собою зустрілися шотландський Селтік та мадридський Атлетіко.

Маючи статус аутсайдера свого квартету після двох проведених матчів, підопічним Брендана Роджерса все ж вдалося створити на власному полі проблеми іспанській команді.

Протягом матчу Селтік двічі вів у рахунку, проте "матрацникам" стільки ж разів вдавалося повертати паритет на табло.

На 82-ій хвилині через вилучення Де Пауля у Селтіка з'явився ще один шанс все ж вирвати перемогу, проте у підсумку фінальний свисток зафіксував підсумковий нічийний рахунок 2:2.

Селтік — Атлетіко 2:2

Голи: Фурахасі 4, Пальма 28 — Грізманн 25, Мората 53

Селтік: Гарт — Джонсон, Картер-Вікерс, Скейлз, Тейлор — Хатате (Бернардо), МакГрегор, М О'Райлі — Маеда, Фурухасі (Форрест), Пальма (Філліпс)

Атлетіко: Облак — Савіч, Вітсель, Маріо Ермосо — Моліна, Де Пауль, Коке, Сауль (Рікельме), Галан (Льоренте), — Мората (Корреа), Грізманн

Попередження: Картер-Вікерс, Галан, Моліна, Пальма, Тейлор, Савич

Вилучення: Де Пауль, 82 (друга жовта)