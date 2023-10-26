Галатасарай
1
Баварія
3
24 жовтня
19:45
Інтер
2
РБ Зальцбург
1
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
1
Копенгаген
0
24 жовтня
22:00
Ланс
1
ПСВ
1
24 жовтня
22:00
Севілья
1
Арсенал
2
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
0
Наполі
1
24 жовтня
22:00
Брага
1
Реал Мадрид
2
24 жовтня
22:00
Бенфіка
0
Реал Сосьєдад
1
24 жовтня
22:00
Феєнорд
3
Лаціо
1
25 жовтня
19:45
Барселона
2
Шахтар
1
25 жовтня
19:45
Селтік
2
Атлетіко
2
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Боруссія Дортмунд
1
25 жовтня
22:00
ПСЖ
3
Мілан
0
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
1
Манчестер Сіті
3
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Црвена Звезда
1
25 жовтня
22:00
Антверпен
1
Порту
4
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Ньюкасл Юнайтед
-
07 листопада
19:45
Шахтар
-
Барселона
-
07 листопада
19:45
Лаціо
-
Феєнорд
-
07 листопада
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
07 листопада
22:00
Мілан
-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Порту
-
Антверпен
-
07 листопада
22:00
Наполі
-
Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Селтік зіграв у результативну нічию з Атлетіко, набравши перше очко

26 жовтня 2023

Селтік зіграв у результативну нічию з Атлетіко, набравши перше очко

Команда Брендана Роджерса змусила "матрацників" двічі відіграватися протягом матчу.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті E між собою зустрілися шотландський Селтік та мадридський Атлетіко.

Маючи статус аутсайдера свого квартету після двох проведених матчів, підопічним Брендана Роджерса все ж вдалося створити на власному полі проблеми іспанській команді.

Протягом матчу Селтік двічі вів у рахунку, проте "матрацникам" стільки ж разів вдавалося повертати паритет на табло.

На 82-ій хвилині через вилучення Де Пауля у Селтіка з'явився ще один шанс все ж вирвати перемогу, проте у підсумку фінальний свисток зафіксував підсумковий нічийний рахунок 2:2.

Селтік — Атлетіко 2:2
Голи: Фурахасі 4, Пальма 28 — Грізманн 25, Мората 53

Селтік: Гарт — Джонсон, Картер-Вікерс, Скейлз, Тейлор — Хатате (Бернардо), МакГрегор, М О'Райлі — Маеда, Фурухасі (Форрест), Пальма (Філліпс)

Атлетіко: Облак — Савіч, Вітсель, Маріо Ермосо — Моліна, Де Пауль, Коке, Сауль (Рікельме), Галан (Льоренте), — Мората (Корреа), Грізманн

Попередження: Картер-Вікерс, Галан, Моліна, Пальма, Тейлор, Савич
Вилучення: Де Пауль, 82 (друга жовта)

команди
   