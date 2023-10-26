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Янг Бойз — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

26 жовтня 2023

Ерлінг Голанд, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ванкдорф у місті Берн у рамках групи G поміж собою зустрічались швейцарський Янг Бойз та англійський Манчестер Сіті.

За повної переваги суперників, господарям удалось до перерви втримати власні ворота недоторканим.

Але вже на початку другого тайму Сіті все ж таки відкрив рахунок у грі, щоправда після цього одразу припустився результативної помилки в захисті.

Однак за нічию "жовто-чорні" все ж таки не зачепились — аж надто багато створювали "містяни" та безроздільно володіли м’ячем.

Ерлінг Голанд у підсумку пішов із поля з дублем на власному рахунку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Янг Бойз — Манчестер Сіті в 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Янг Бойз — Манчестер Сіті 1:3
Голи: Мешак, 52 — Аканджі, 48, Голанд, 67 (з пенальті), 86.

Янг Бойз: Рачоппі, Гарсія (Перссон, 80), Беніто, Камара, Блум (Янко, 80), Ньяссе, Лаупер (Маль, 80), Угринич, Мешак, Іттен (Нсаме, 73), Монтейру (Ганвула, 73).

Манчестер Сіті: Едерсон, Аке, Діаш, Аканджі, Родрі (Філліпс, 90), Льюїс, Гріліш, Ковачич, Нунеш (Альварес, 72), Доку (Сілва, 72), Голанд (Гомес, 90).

Попередження: Монтейру, Камара.

Джерело: MEGOGO

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