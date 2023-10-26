Галатасарай
1
Баварія
3
24 жовтня
19:45
Інтер
2
РБ Зальцбург
1
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
1
Копенгаген
0
24 жовтня
22:00
Ланс
1
ПСВ
1
24 жовтня
22:00
Севілья
1
Арсенал
2
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
0
Наполі
1
24 жовтня
22:00
Брага
1
Реал Мадрид
2
24 жовтня
22:00
Бенфіка
0
Реал Сосьєдад
1
24 жовтня
22:00
Феєнорд
3
Лаціо
1
25 жовтня
19:45
Барселона
2
Шахтар
1
25 жовтня
19:45
Селтік
2
Атлетіко
2
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Боруссія Дортмунд
1
25 жовтня
22:00
ПСЖ
3
Мілан
0
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
1
Манчестер Сіті
3
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Црвена Звезда
1
25 жовтня
22:00
Антверпен
1
Порту
4
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Ньюкасл Юнайтед
-
07 листопада
19:45
Шахтар
-
Барселона
-
07 листопада
19:45
Лаціо
-
Феєнорд
-
07 листопада
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
07 листопада
22:00
Мілан
-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Порту
-
Антверпен
-
07 листопада
22:00
Наполі
-
Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Дубль Голанда приніс перемогу Манчестер Сіті над Янг Бойз

26 жовтня 2023

Янг Бойз – Манчестер Сіті, Getty Images

Команда Хосепа Гвардіоли зламала опір швейцарського колективу.

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті у гостях обіграв швейцарський Янг Бойз із рахунком 3:1.

На гол гостей у виконанні "городян" на старті другого тайму від Мануеля Аканджі, господарі поля відповіли результативним ударом Мешака Елії через чотири хвилини.

Перемогу "городянам" приніс забитий м'яч Ерлінга Голанда, який реалізував пенальті на 67 хвилині. Потім на 86 хвилині норвезький форвард оформив дубль.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав сім очок і посідає перше місце у групі G, випереджаючи Лейпциг. Янг Бойз має два бали і третій рядок перед Црвеною Звездою.

Янг Бойз – Манчестер Сіті 1:3
Голи: Мешак, 52 — Аканджі, 48, Голанд, 67 (з пенальті), 86.

Янг Бойз: Рачоппі, Гарсія (Перссон, 80), Беніто, Камара, Блум (Янко, 80), Ньяссе, Лаупер (Маль, 80), Угринич, Мешак, Іттен (Нсаме, 73), Монтейру (Ганвула, 73).

Манчестер Сіті: Едерсон, Аке, Діаш, Аканджі, Родрі (Філліпс, 90), Льюїс, Гріліш, Ковачич, Нунеш (Альварес, 72), Доку (Сілва, 72), Голанд (Гомес, 90).

Попередження: Монтейру, Камара.

команди
   