Дубль Голанда приніс перемогу Манчестер Сіті над Янг Бойз

Команда Хосепа Гвардіоли зламала опір швейцарського колективу.

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті у гостях обіграв швейцарський Янг Бойз із рахунком 3:1.

На гол гостей у виконанні "городян" на старті другого тайму від Мануеля Аканджі, господарі поля відповіли результативним ударом Мешака Елії через чотири хвилини.

Перемогу "городянам" приніс забитий м'яч Ерлінга Голанда, який реалізував пенальті на 67 хвилині. Потім на 86 хвилині норвезький форвард оформив дубль.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав сім очок і посідає перше місце у групі G, випереджаючи Лейпциг. Янг Бойз має два бали і третій рядок перед Црвеною Звездою.

Янг Бойз – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Мешак, 52 — Аканджі, 48, Голанд, 67 (з пенальті), 86.

Янг Бойз: Рачоппі, Гарсія (Перссон, 80), Беніто, Камара, Блум (Янко, 80), Ньяссе, Лаупер (Маль, 80), Угринич, Мешак, Іттен (Нсаме, 73), Монтейру (Ганвула, 73).

Манчестер Сіті: Едерсон, Аке, Діаш, Аканджі, Родрі (Філліпс, 90), Льюїс, Гріліш, Ковачич, Нунеш (Альварес, 72), Доку (Сілва, 72), Голанд (Гомес, 90).

Попередження: Монтейру, Камара.