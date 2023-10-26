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Ньюкасл Юнайтед — Боруссія Дортмунд 0:1 Відео гола та огляд матчу 25.10.2023

26 жовтня 2023

Ньюкасл Юнайтед — Боруссія Дортмунд, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Сент-Джеймс Парк у місті Ньюкасл рамках групи F поміж собою зустрічались місцевий однойменний клуб та дортмундська Боруссія.

Це було протистояння двох цілком рівних суперників, у якому жодна із сторін не хотіла поступатись навіть володінням м’ячем.

Як наслідок — дуже якісний двобій із великою кількістю моментів на втіху місцевій публіці.

Але фанам "сорок" усе ж таки було не позаздрити, бо їхня команда пропустила наприкінці першого тайму й так і не змогла розпечатати ворота за повної переваги в другому.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Боруссія Дортмунд у 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Ньюкасл Юнайтед — Боруссія Дортмунд 0:1
Гол: Ф. Нмеча, 45

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ласселс, Берн (Таргетт 70) — Лонгстафф (Тоналі 65), Гімараес, Жоелінтон (Мерфі 65, Віллок 70) — Альмірон, Ісак (Вілсон 15), Гордон.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер, Джан (Озджан 43), Нмеча (Рейна 79) — Ройс (Адеємі 63), Фюллькруг (Алле 79), Мален (Зюле 78).

Попередження: Гімараес 80.

Джерело: MEGOGO

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