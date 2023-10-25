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Ньюкасл на власному полі поступився Боруссії Дортмунд

25 жовтня 2023

Ньюкасл на власному полі поступився Боруссії Дортмунд

Єдиний гол Фелікса Нмеча приніс до активу "джмелів" три очки.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F між собою зустрілися Ньюкасл Юнайтед та дортмундська Боруссія.

Після вражаючої перемоги над Парі Сен-Жермен та в цілому хорошої форми останнім часом в АПЛ, від "сорок" були вельми великі очікування, проте "джмелям" сьогодні таки вдалося перервати вражаючи серію колективу Едді Гау без поразок у восьми матчах поспіль.

Єдиний гол на 45-ій хвилині у виконанні Фелікса Нмеча, покликанного замінити в Боруссії Джуда Беллінгема, приніс до активу Дортмунда мінімальну виїзну перемогу над Ньюкаслом, тому інтрига у групі F збільшується ще більше.

Ньюкасл Юнайтед — Боруссія Дортмунд 0:1
Гол: Ф. Нмеча, 45

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ласселс, Берн (Таргетт 70) – Лонгстафф (Тоналі 65), Гімараес, Жоелінтон (Мерфі 65 (Віллок 70)) – Альмірон, Ісак (Вілсон 15), Гордон.

Боруссія Дортмунд: Кобель – Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні – Забітцер, Джан (Озджан 43), Нмеча (Рейна 79) – Ройс (Адеємі 63), Фуллькруг (Алле 79), Мален (Зюле 78)

Попередження: Гімараес 80

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