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Порту здобув вольову перемогу над Антверпеном у групі Шахтаря

25 жовтня 2023

Порту здобув вольову перемогу над Антверпеном у групі Шахтаря

Команда Сержіу Консейсау змогла реабілітуватися після програного першого тайму.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між собою зустрілися Антверпен та Порту, які є суперниками донецького Шахтаря за квартетом H.

Гравцям бельгійської команди вдалося дещо здивувати одного з фаворитів своєї групи, коли за підсумками першого тайму вони мали перевагу за "драконами" в один м'яч завдяки Юсуфу.

Проте вже після перерви підопічним Сержіу Консейсау вдалося переломити хід цього протистояння на свою користь та забити у ворота Антверпена аж чотири м'ячі, здобувши у підсумку розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Головним героєм матчу можна сміливо назвати нападника Порту Еванілсона, який оформив на свій рахунок хет-трик.

Антверпен — Порту 1:4
Голи: Юсуф, 37 — Еванілсон, 46, 69, 84, Еуштакіо, 54

Антверпен: Бюте – де Лат (Вейндал 60), Алдервейрелд, Кулібалі, Батай – Вермерен, Еккеленкамп, Юсуф – Муя (Еджюк 78), Янссен (Іленіхена 77), Баліквіша (Валенсія 77, Керк 90)

Порту: Кошта – Венделл (Еванілсон 44), Кармо, Пепе, Маріу – Галено, Еуштакіо, (Груйіч 82), Варела (Гонсалес 82), Франко (Санчес 66) – Таремі, Пепе (Консейсау 82)

Попередження: Муя 74, Алдервейрелд 90 – Еуштакіо 14, Карму 45+2, Пепе 62

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