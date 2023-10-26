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ПСЖ — Мілан 3:0 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

26 жовтня 2023

ПСЖ — Мілан 3:0 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен на власному полі не залишив жодних шансів Мілану.

Команда Луїса Енріке відправила у ворота суперника три "сухих" м'ячі, авторами яких стали Кіліан Мбаппе, Рандаль Коло Муані та Лі Кан Ін.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Мілан у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:


ПСЖ — Мілан 3:0
Голи: Мбаппе, 32, Коло Муані, 53, Лі Кан Ін, 89

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Мукіеле, 90+3), Маркіньйос, Шкрініар, Ернандес — Заїр-Емрі, Угарте (Руїс, 71), Вітінья — Дембеле (Лі Кан Ін, 71), Коло Муані (Рамуш, 82), Мбаппе.

Мілан: Меньян — Калулу, Тіав (Калабрія, 46), Томорі (К’єр, 90), Ернандес — Муса (Побега, 77), Крунич (Адлі, 77), Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау.

Попередження: Хакімі, Дембеле — Тіав, Крунич, Томорі

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