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ПСЖ не залишив шансів Мілану

25 жовтня 2023

ПСЖ — Мілан, Getty Images

Колектив Стефано Піолі до третього туру Ліги чемпіонів УЄФА не забивав та не пропускав у власні ворота, але в столиці Франції залишився тільки з першим показником.

Ліга чемпіонів УЄФА вже другий місяць перебуває в самому розпалі, але цього року команди беруть у ній участь зі значно більшим інтервалом на відпочинок, тож банально не встигають наїстись футболом досхочу. А від того й рівень інтриги стрімко збільшується від матчу до матчу, і тим паче це було помітно в квартеті F, який одразу після жеребкування охрестили "групою смерті".

Так чи інакше, але якщо команди рівня французького Парі Сен-Жермен та італійського Мілана мають проблеми вже за підсумком перших двох турів, то це багато що говорить про рівень конкуренції серед чотирьох команд. І саме протистоянню французького чемпіона та четвертої команди Серії A за підсумками минулого року буде присвячено найбільшу увагу з боку уболівальників у найближчий час. Воно й не дивно — колись же ця серія матчів без голів за участі "россонері" мала б припинитись?

Спроба пресингу у виконанні Мілана від самого початку гри була певним ковтком свіжого повітря в загалом доволі спокійному першому таймі. Але ПСЖ виявився готовим до такого розвитку подій, тож доволі швидко команду Піолі не просто відкинули на вихідні позиції, а й змусили грати так само в захисті. І тут з’ясувалось, що в головної зірки нападу господарів, Кіліана Мбаппе, пішла гра, а в футболіста аналогічного статусу в складі гостей, Рафаеля Леау, — ні.

На 32 хвилині це стало очевидним, коли Мбаппе з лівого флангу штрафного з-під Томорі завершив у ближній кут атаку, яку на своїх плечах дотягнув до чужих володінь Заїр-Емері. Цей гол дав ПСЖ можливість закріпити за собою першу половину зустрічі як таку, у якій команда Енріке витратила порівняно небагато зусиль задля здобуття переваги за рахунком.

Очікувалась відповідь від Мілана після відпочинку, а заміна Тіава у виконанні Піолі мала б надати нам розуміння того, що він хоче схилити шалі терезів на користь власної команди. Але "россонері" тоді просто не дали підняти голови, бо вже в першій швидкій атаці ПСЖ мав подвоювати перевагу, але результативний постріл Дембеле з правого флангу штрафного скасували через фол Угарте в зародку цієї атаки в центрі поля.

Однак на 53 хвилині до добивання Коло Муані, після сейву Меньяна проти удару з лівого флангу штрафного від Усмана, питань уже не було, тож подвоєння переваги парижан не довелось чекати довго. Разом із тим, Мілан поступово втрачав будь-яке розуміння власної гри в атаці на чужій половині й зрештою нічого йому було протиставити суперникам.

ПСЖ тим часом, якщо не куражився на полі, то просто діяв дуже впевнено. А всі ці постійні контратаки ледь не призвели до збільшення й без того солідної переваги. Але обмежилось усе третім голом, який записав на свій рахунок свіжий Лі Кан Ін із передачі Заїра-Емері з правого флангу штрафного на другий темп атаки. Француз сміливо може забирати собі звання гравця матчу, бо з таким перформансом у 17 років…

Матч-відповідь поміж італійським Міланом та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться за два тижні на Сан-Сіро.

ПСЖ — Мілан 3:0
Голи: Мбаппе, 32, Коло Муані, 53, Лі Кан Ін, 89

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Мукіеле, 90+3), Маркіньйос, Шкрініар, Ернандес — Заїр-Емрі, Угарте (Руїс, 71), Вітінья — Дембеле (Лі Кан Ін, 71), Коло Муані (Рамуш, 82), Мбаппе.

Мілан: Меньян — Калулу, Тіав (Калабрія, 46), Томорі (К’єр, 90), Ернандес — Муса (Побега, 77), Крунич (Адлі, 77), Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау.

Попередження: Хакімі, Дембеле — Тіав, Крунич, Томорі
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