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Янг Бойз
-
07 листопада
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Манчестер Юнайтед
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Феєнорд — Лаціо 3:1 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

25 жовтня 2023

Феєнорд — Лаціо 3:1 Відео голів та огляд матчу 25.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 жовтня 2023 року, 19:45.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Феєнорд здобув впевнену перемогу над Лаціо у квартеті E.

Підопічні Арне Слота відправили у ворота "орлів" три м'ячі, проте команді Мауріціо Саррі все ж вдалося уникнути розгромної поразки завдяки єдиному голу Педро з пенальті наприкінці зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Феєнорд — Лаціо у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Феєнорд - Лаціо 3:1
Голи: Хіменес, 31, 74, Зеррукі, 45+2 — Педро, 83 (пен.)

Феєнорд: Бейлоу, Ньюкооп (Маркос Лопес 46), Геертрюйдa, Ханко, Хартман, Тімбер, Віффер, Зеррукі (Лінгр 89), Стенгс (Іванушець 78), Пайшао (Джаханбакш 71), С. Хіменес (Уеда 78)

Лаціо: Проведель, Хюсай (Лаццарі 46), Казале, А. Романьолі, Марушич, Весіно (Катальді 78), Ровелла (Гендузі 46), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон (Педро 68), Іммобіле (Кастельянос 55), Дзакканьї

Попередження: Ньюкооп 30, Хіменес 44, Маркос Лопес 48, Хартман 54, Геертрюйдa 90+4 – Ровелла 28, Казале 45+1, А. Романьолі 61, Весіно 65, Дзакканьї 87, Кастельянос 90+4

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