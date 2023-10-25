Феєнорд впевнено розібрався з Лаціо

Команда Арне Слота забезпечила собі переможний результат ще у першому таймі, а відхід Маріно Пушича не завадив.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті E між собою зустрілися роттердамський Феєнорд та римський Лаціо.

Вже у першій половині зустрічі підопічні Арне Слота забезпечили собі перевагу в два м'ячі після того, як на 31-ій хвилині голом відзначився Хіменес, а у компенсований час перевагу чемпіонів Нідерландів подвоїв Зеррукі.

На 74-ій хвилині Хіменес оформив дубль та довів рахунок до нищівного, проте Лаціо все ж вдалося уникнути розгромної поразки завдяки голу Педро.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:1 на користь Феєнорда.

Феєнорд - Лаціо 3:1

Голи: Хіменес, 31, 74, Зеррукі, 45+2 — Педро, 83 (пен.)

Феєнорд: Бейлоу, Ньюкооп (Маркос Лопес 46), Геертрюйдa, Ханко, Хартман, Тімбер, Віффер, Зеррукі (Лінгр 89), Стенгс (Іванушець 78), Пайшао (Джаханбакш 71), С. Хіменес (Уеда 78)

Лаціо: Проведель, Хюсай (Лаццарі 46), Казале, А. Романьолі, Марушич, Весіно (Катальді 78), Ровелла (Гендузі 46), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон (Педро 68), Іммобіле (Кастельянос 55), Дзакканьї

Попередження: Ньюкооп 30, Хіменес 44, Маркос Лопес 48, Хартман 54, Геертрюйдa 90+4 – Ровелла 28, Казале 45+1, А. Романьолі 61, Весіно 65, Дзакканьї 87, Кастельянос 90+4