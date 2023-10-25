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Меньян, Тео Ернандес та Калулу повернулись до стартового складу Мілана на гру проти ПСЖ

25 жовтня 2023

Майк Меньян, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F, у якому зіграють ПСЖ та Мілан.

Французький Парі Сен-Жермен та італійський Мілан зіграють у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА в рамках квартету F на полі стадіону Парк-де-Пренс.

Луїс Енріке, після перемоги над Страсбуром (3:0), залучив до стартового складу Хакімі на правому фланзі оборони, тоді як Шкрініар повернувся до центру оборони, а Заїр-Емрі та Угарте долучились до трійки в центрі поля, а Коло-Муані очолить атаку, тоді як Дембеле розташується від нього праворуч.

Стефано Піолі, на тлі поразки від туринського Ювентуса (0:1), використав із перших хвилин Меньяна до рамки воріт, тоді як Калулу та Тео Ернандес зіграють на флангах оборони, а Крунич долучився до трикутнику в центрі поля.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Шкрініар, Л. Ернандес — Заїр-Емрі, Угарте, Вітінья — Дембеле, Коло-Муані, Мбаппе.

Запасні: Летельє, Тенас, Ф. Руїс, Рамуш, Перейра, Лі Кан Ін, Мукіеле, Солер, Баркола.

Мілан: Меньян — Калулу, Тіав, Томорі, Т. Ернандес — Муса, Крунич, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау.

Запасні: Нава, Міранте, Калабрія, Адлі, Йович, К’єр, Побега, Флоренці, Траоре, Бартезагі.

Гра ПСЖ — Мілан почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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