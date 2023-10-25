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ПСЖ — Мілан. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 25.10.2023

25 жовтня 2023

Гравці ПСЖ, Getty Images

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 25 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у групі F на нас очікує протистояння між ПСЖ та Міланом.

Команда І В Н П З П О
1 Ньюкасл Юнайтед 2 1 1 0 4 1 4
2 ПСЖ 2 1 0 1 3 4 3
3 Мілан 2 0 2 0 0 0 2
4 Боруссія Дортмунд 2 0 1 1 0 2 1

ПСЖ — Мілан
Середа, 25 жовтня, 22:00. Парк де Пренс, Париж. Головний арбітр – Славко Вінчич (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Напередодні очного матчу у так званій групі смерті, який відбудеться у французькій столиці, ПСЖ збирається оговтатися від принизливої поразки від Ньюкасла (1:4), а Мілан, як і раніше, у пошуках своєї першої перемоги, і навіть перших забитих м'ячів.

Для ПСЖ минулий матч у єврокубках обернувся повною катастрофою — парижани вперше за більш ніж 20 років пропустили у свої ворота чотири м'ячі на груповій стадії Ліги чемпіонів. Після матчу було багато розмов про те, що Луїсу Енріке поки не вдалося знайти баланс у зірковій команді і поки що єдине, що він зробив, так це те, що він позбувся непотрібних йому гравців.

Парижани шикарно володіли м'ячем у матчі проти "сорок", але часи, коли володіння було на першому місці – у минулому, а крім цього, команда Енріке не показала нічого. Як підсумок – поразка. ПСЖ не програвав два поспіль матчі у групі ЛЧ з 2004 року, тож їм варто задуматися над своєю грою, якщо вони не хочуть повторити неприємне досягнення.

У своєму останньому матчі ПСЖ впевнено обіграв Страсбур (3:0) і можлива ця гра почне позитивну смугу для парижан, у яких не дуже вдала статистика в матчах проти "россонері", колишній команді воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми.

Якщо говорити про кадрову ситуацію в стані французького клубу, то в матчі проти Мілана парижанам не допоможуть Преснель Кімпембе та Нуну Мендеш, які мають травми. Також під великим питанням стан Марко Асенсіо, який має проблеми зі стопою.

У Мілана хороша динаміка у матчах із французькими командами — "россонері" програли лише три матчі зі своїх 16 останніх зустрічей у Лізі чемпіонів.

Минула кампанія в ЛЧ для Мілана закінчилася поразкою від Інтера (0:3), а цього сезону команда Стефано Піолі двічі зіграла внічию, при цьому двічі зберігаючи свої ворота на замку. Таким чином, Мілан не може забити вже чотири матчі поспіль у єврокубках і це найдовша безгольова серія в історії клубу. При цьому не можна сказати, що Мілан провалив минулі матчі — за статистикою ударів по воротах, "червоно-чорні" поступаються лише Реалу та Манчестер Сіті. Однак точність цих ударів далека від ідеалу і це терміново потрібно виправляти, якщо "россонері" хочуть у плей-оф.

У своїй останній грі Мілан мінімально поступився Ювентусу (0:1) у Серії А, граючи в меншості з першого тайму. До того ж ворота "россонері" захищав номінально третій воротар — Антоніо Міранте. Для Мілана це була друга поразка у сезоні. Незабаром у "россонері" зустріч із Наполі, тож головні проблеми з реалізацією та дисципліною потрібно викорінювати.

Що стосується кадрової ситуації, то у "россонері" в лазареті ті самі виконавці — Марко Спортьєлло, Самуель Чуквезе, Рубен Лофтус-Чік, Ісмаель Беннасер. Однак Мілан може розраховувати на Майка Меньяна, який пропустив минулий матч Серії А через дискваліфікацію.

Між собою ПСЖ та Мілан провели п'ять поєдинків, у яких тричі перемагали італійці, а два інші закінчилися внічию. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 6:2 на користь "россонері". Остання гра датована 4 січня 2012 року, яка завершилася з рахунком 1:0 на користь Мілана.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Л. Ернандес, Шкрініар, Маркіньйос, Хакімі — Вітінья, Угарте, Руїс — Мбаппе, Дембеле, Рамуш.

Мілан: Меньян — Т. Ернандес, Тіав, Томорі, Калабрія — Рейндерс, Муса, Крунич — Леау, Пулішич, Жиру.

footballпрогноз 1:1

 

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