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Пушич використав у дебютному стартовому складі на чолі Шахтаря Азарові, Матвієнка та Судакова

25 жовтня 2023

Маріно Пушич, фото ФК Шахтар Донецьк

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H, у якому зіграють каталонська Барселона та донецький Шахтар.

Каталонська Барселона та донецький Шахтар проведуть матч третього туру Ліги чемпіонів УЄФА в квартеті H на полі Олімпійського стадіону Барселони.

Хаві, після перемоги над баскським Атлетіком (1:0), залучив до стартового складу Араухо та Алонсо в обороні, тоді як Фермін зіграє в трикутнику в центрі поля, а Ямал повернеться на правий фланг атаки.

Маріно Пушич у своєму першому матчі після призначення використав із перших хвилин Матвієнка та Азарові в лівій половині захисту, тоді як Судаков зіграє в центральній вісі.

Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Мартінес, Алонсо — Фермін, Ромеу, Гюндоган — Ямал, Торрес, Феліш.

Запасні: Пенья, Астралага, Бальде, Крістенсен, Касадо, Кубрасі, Гаррідо, Гію, Форт.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан.

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Чигринський, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, Келсі.

Гра Барселона — Шахтар почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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