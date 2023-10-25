Барселона — Шахтар. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 25.10.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 25 жовтня та розпочнеться о 19:45.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H на нас чекає протистояння між каталонською Барселоною та донецьким Шахтарем, яке пройде на стадіоні Естадіо Олімпіко.

СЕРЕДА, 25 ЖОВТНЯ, 19:45. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Барселона цілком справедливо може вважатися головним фаворитом групи H. І такий висновок напрошується сам собою не тільки через статус чинного чемпіона Іспанії. Достатньо хоча б банально поглянути на поточну форму підопічних Хаві: доволі вражаюче, що свою останню поразку "блаугранас" зазнали ще в липні у товариському матчі проти Арсеналу, який проходив на стартовому відрізку передсезонної підготовки команди. З того часу Барселона не програвала, і з урахуванням офіційних турнірів вона йде на успішній серії з 12 поєдинків поспіль, лише у трьох з яких каталонці втрачали очки.

У перших двох турах Ліги чемпіонів підопічні Хаві розгромили Антверпен (5:0) і мінімально обіграли свого головного конкурента в особі Порту (1:0). У той же час, не можна не відзначити, що навіть така вражаюча форма поки що не дає "блаугранас" права лідирувати в турнірній таблиці Ла Ліги та дозволяє задовольнятися третім місцем з відставанням від мадридського Реалу та Жирони лише на одне очко. Причиною цього стали нічийні результати з Гранадою, Мальоркою та Хетафе, які уж точно не можуть похвалитися своїм статусом грандів іспанського футболу — місцями навіть вважаються борцями за виживання, що, звичайно, дарує хоч якісь надії Шахтарю на потенційний успіх.

Барселона на даному відрізку сезону також має помітні кадрові проблеми, з якими загалом команді поки що вдається місцями справлятися за рахунок зовсім юних виконавців. Наявні травми ключових футболістів "блаугранас" — ще один фактор, який може зіграти на користь Шахтаря, але чи буде цього достатньо українському гранду, потенційний стартовий склад якого навіть важко зараз прогнозувати? Питання має скоріше риторичний характер, адже ми самі зараз не можемо відповісти, що собою представляє нинішній Шахтар, і що можна від нього очікувати.

Напередодні "гірники" пережили звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера, а за день до матчу проти Барселони ми дізналися ім'я нового керманича — це Маріно Пушич, який був асистентом Арне Слота в нідерланському Феєнорді. Зрозуміло, що уродженець Боснії та Герцеговини, швидше за все, працюватиме на поєдинку з Барселоною у дуеті з Дарійо Срною, але про якийсь глобальний вплив у перший же робочий день на гру команди говорити, звичайно, не доводиться. Та й давати оцінку Срні як тренеру, ґрунтуючись лише на одній розгромній перемозі над ЛНЗ у рамках УПЛ, також неможливо. Який із цього висновок? Сьогодні Шахтар у будь-якому випадку буде сюрпризом для всіх нас. Питання тільки в тому, приємним сюрпризом чи не дуже.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Хаві. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,25, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 13,5. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Араухо, Крістенсен, Бальде — Гюндоган, Ромеу, Фермін Лопес — Ямал, Ферран, Феліш

Шахтар: Різник — Конопля, Матвієнко, Ракіцький, Азарові — Степаненко, Бондаренко, Судаков — Зубков, Келсі, Невертон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Дарійо Срна, в.о. головного тренера Шахтаря: "Барселоні бракує кількох футболістів, які є дуже сильними. Але Барселона – це завжди Барселона. І Шахтарю теж бракує трьох-чотирьох травмованих футболістів. Ми вивчали Барселону і зробимо все, щоб скористатися їхніми слабкостями та закрити їхні сильні сторони. Це футбол, це Барселона.

Але я впевнений, що наші футболісти мають вийти завтра на поле зарядженими й розслабленими та грати в наш футбол. У нас був дуже важкий період в останні місяці, коли ми не грали в гарний футбол, що нам потрібен. Тому зміна тренера має сама по собі призвести до певної реакції. Я вимагаю від своїх футболістів грати в справжній шахтарський футбол й отримувати задоволення. Зокрема завтра – від матчу з Барселоною".

Хаві Ернандес, головний тренер Барселони: "Шахтар важкий, динамічний, сильний суперник. Він не боїться, грає із задоволенням, атакуючи. Гравці розуміють, що якщо думати, що це буде легко, у нас буде шанс програти.

Ситуація із травмами не ідеальна, але така реальність. Що є, тобто хтось травмований, Гаві дискваліфікований. Але ми тут не для того, щоб скаржитися. Намагатимемося зіграти краще, ніж було в першому таймі минулого разу. Велика кількість травмованих — не виправдання".