Тен Гаг: Онана продемонстрував особистість

Тренер поділився думками щодо виступів футболіста.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував виступ Андре Онани у матчі проти Копенгагена - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Андре Онана продемонстрував особистість. Андре знає, що попередні виступи не відповідають його навичкам, і він міг би грати краще, і ось ми це побачили.

У суботу була дуже хороша гра, і вчора також. Не забувайте про той блискучий сейв у другому таймі. Він також дуже добре відбиває пенальті".

Андре відбив пенальті від Джордана Ларссона та дозволив Манчестер Юнайтед перемогти Копенгаген.