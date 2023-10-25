Галатасарай
1
Баварія
3
24 жовтня
19:45
Інтер
2
РБ Зальцбург
1
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
1
Копенгаген
0
24 жовтня
22:00
Ланс
1
ПСВ
1
24 жовтня
22:00
Севілья
1
Арсенал
2
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
0
Наполі
1
24 жовтня
22:00
Брага
1
Реал Мадрид
2
24 жовтня
22:00
Бенфіка
0
Реал Сосьєдад
1
24 жовтня
22:00
Феєнорд
3
Лаціо
1
25 жовтня
19:45
Барселона
2
Шахтар
1
25 жовтня
19:45
Селтік
2
Атлетіко
2
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Боруссія Дортмунд
1
25 жовтня
22:00
ПСЖ
3
Мілан
0
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
1
Манчестер Сіті
3
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Црвена Звезда
1
25 жовтня
22:00
Антверпен
1
Порту
4
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Ньюкасл Юнайтед
-
07 листопада
19:45
Шахтар
-
Барселона
-
07 листопада
19:45
Лаціо
-
Феєнорд
-
07 листопада
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
07 листопада
22:00
Мілан
-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Порту
-
Антверпен
-
07 листопада
22:00
Наполі
-
Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Манчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0 Відео гола та огляд матчу 24.10.2023

25 жовтня 2023

Манчестер Юнайтед — Копенгаген, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Олд Траффорд у місті Манчестер у рамках групи A поміж собою зустрічались місцевий Манчестер Юнайтед та Копенгаген.

Із двома ударами в площину воріт командам було важко визначити сильнішого в першому таймі, проте й після перерви гра здавалась цілком рівною.

За таких умов пізній гол Гаррі Магвайра набував дуже вагомого значення, але не більшого за сейв Андре Онана під час пробиття пенальті суперниками на останніх секундах компенсованого часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Копенгаген у 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Манчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0
Гол: Магвайр, 72.

Манчестер Юнайтед: Онана — Регілон (Лінделеф, 63), Магвайр, Варан, Далот — Мактоміней, Амрабат (Еріксен, 46), Фернандеш — Рашфорд, Антоні (Гарначо, 63), Р. Гойлунд.

Копенгаген: Грабара, Єлерт (Соренсен, 76), Дікс, Вавро, Анкерсен — Гонсалвеш (Ларссон, 85), Фалько, Лерагер — Єльюнуссі, Ашурі (О. Гойлунд, 90+1), Классон (Оскарссон, 76).

Попередження: Фернандеш, Мактоміней.

На 90+7 хвилині Джордан Ларссон (Копенгаген) не реалізував пенальті (голкіпер).

Джерело: MEGOGO

команди
статті на тему:
Манчестер Юнайтед - Копенгаген, Getty Images 25 жовтня 2023 Онана на останній хвилині врятував перемогу для Манчестер Юнайтед проти Копенгагена
   