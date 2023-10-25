Манчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0 Відео гола та огляд матчу 24.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Олд Траффорд у місті Манчестер у рамках групи A поміж собою зустрічались місцевий Манчестер Юнайтед та Копенгаген.

Із двома ударами в площину воріт командам було важко визначити сильнішого в першому таймі, проте й після перерви гра здавалась цілком рівною.

За таких умов пізній гол Гаррі Магвайра набував дуже вагомого значення, але не більшого за сейв Андре Онана під час пробиття пенальті суперниками на останніх секундах компенсованого часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Копенгаген у 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Манчестер Юнайтед — Копенгаген 1:0

Гол: Магвайр, 72.

Манчестер Юнайтед: Онана — Регілон (Лінделеф, 63), Магвайр, Варан, Далот — Мактоміней, Амрабат (Еріксен, 46), Фернандеш — Рашфорд, Антоні (Гарначо, 63), Р. Гойлунд.

Копенгаген: Грабара, Єлерт (Соренсен, 76), Дікс, Вавро, Анкерсен — Гонсалвеш (Ларссон, 85), Фалько, Лерагер — Єльюнуссі, Ашурі (О. Гойлунд, 90+1), Классон (Оскарссон, 76).

Попередження: Фернандеш, Мактоміней.

На 90+7 хвилині Джордан Ларссон (Копенгаген) не реалізував пенальті (голкіпер).