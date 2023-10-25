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-
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Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
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-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
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-
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-
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Бенфіка встановила антирекорд першої половини групового етапу Ліги чемпіонів

25 жовтня 2023

Бенфіка, Getty Images

"Орли" провалили старт турніру.

Лісабонська Бенфіка набрала 0 очок і не забила жодного голу протягом трьох перших турів групового етапу Ліги чемпіонів. З командами першого кошику таке стається вперше, повідомляє журналіст Джузеппе Пасторе.

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До португальського клубу жодна з команд, яка на момент жеребкування групового етапу перебувала у першому кошику, не провалювала перші три матчі цієї стадії таким чином. Бенфіка отримала місце у першому кошику завдяки перемозі у чемпіонаті Португалії-2022/23.

Станом на зараз, "орли" перебувають у скрутному становищі, яке вимагає від них перемог у всіх трьох наступних поєдинках головного клубного турніру Європи. Проте, навіть ці 9 очок не гарантують їм місця у 1/8 фіналу.

 

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