Бенфіка встановила антирекорд першої половини групового етапу Ліги чемпіонів

"Орли" провалили старт турніру.

Лісабонська Бенфіка набрала 0 очок і не забила жодного голу протягом трьох перших турів групового етапу Ліги чемпіонів. З командами першого кошику таке стається вперше, повідомляє журналіст Джузеппе Пасторе.

Бенфіка — Реал Сосьєдад 0:1 Відео гола та огляд матчу 24.10.2023

До португальського клубу жодна з команд, яка на момент жеребкування групового етапу перебувала у першому кошику, не провалювала перші три матчі цієї стадії таким чином. Бенфіка отримала місце у першому кошику завдяки перемозі у чемпіонаті Португалії-2022/23.

Станом на зараз, "орли" перебувають у скрутному становищі, яке вимагає від них перемог у всіх трьох наступних поєдинках головного клубного турніру Європи. Проте, навіть ці 9 очок не гарантують їм місця у 1/8 фіналу.