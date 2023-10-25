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Доннарумма: І досі почуваю себе в Мілані неначе вдома

25 жовтня 2023

Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images

Голкіпер ПСЖ прокоментував прийдешню зустріч проти Мілана.

У рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен на власному полі зустрінеться з італійським Міланом.

ПСЖ — Мілан. Напередодні

Воротар "червоно-синіх" Джанлуїджі Доннарумма, який свого часу із скандалом залишав "россонері", перед грою розповів про власні очікування.
"Мілан був моїм домом упродовж багатьох років, тому частинка мого серця все ще залишилась у цьому місці. Я, як і раніше, відчуваю себе як вдома, коли повертаюсь туди.

Це буде особливий і водночас складний матч. Мілан звик до Ліги чемпіонів. Це буде непроста гра в дуже збалансованій групі. Ми повинні будемо віддати все, щоб здобути три очки.

Упродовж двох років я отримував критику з приводу свого трансферу до ПСЖ, і мені боляче через це тому, що я віддавав Мілану всього себе всі ці роки, до останнього дня.

Це буде особливий матч, у якому настане час, аби я все всім зміг довести. Наразі ж у мене просто немає нічого іншого, щоб вам сказати. Попереду матч, який потрібно зіграти й перемогти, тому я зосереджений на ньому

Переживання? О, так, безумовно, вони присутні", — заявив італійський виконавець.

Матч ПСЖ— Мілан відбудеться 25 жовтня, о 22:00.

Джерело: Sky Italia

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