Шахтар — Барселона: історія протистоянь

Донецький Шахтар у новітній історії нерідко порівнюють із каталонською Барселоною, проте одночасно на полі не можуть перебувати дві однакові команди, тож у очних протистояннях комусь треба все ж таки поступатись дорогою суперникам.
Матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 стануть для "гірників" та "блаугранас" десятим та одинадцятим відповідно. Згадаймо ж, як раніше каталонці грали проти донеччан.
1978 рік
Насправді, багато з уболівальників без десятиліть стажу підтримки донецького Шахтаря можуть і не пам’ятати, що зустрічі їхньої команди з каталонською Барселоною не обмежувались виключно сучасною історією. Це була ось 1978 року, і тоді ще Ліги чемпіонів УЄФА взагалі не існувало в знайому нам форматі. Актуальним змаганням був Кубок володарів кубків і "гірники" тоді в ньому вже в першому раунді вилетіли від іспанського клубу.
13 вересня, Камп Ноу, Кубок володарів кубків, 1-й раунд, Перший матч
Барселона — Шахтар 3:0
Голи: Кранкль, 1, 46, Санчес.
Барселона: Уррітія — Рамос, Б’янкветті (Костас, 4), Ольмо, де ла Крус, Санчес, Нескенс, Ріполь (Діас, 81), Кранкль, Рексач, Бенітес.
Шахтар: Дегтярьов — Яремченко, Горбунов, Кондратов, П’яних, Рудаков (Соколовський, 61), Латиш, Різник, Старухін, Дудинський (Федоренко, 74), Сафонов.
27 вересня, РСК Олімпійський, Кубок володарів кубків, 1-й раунд, Матч-відповідь
Шахтар — Барселона 1:1
Голи: Різник, 1 — Кранкль, 34
Шахтар: Дегтярьов — Яремченко, Рудаков, Варнавський, П’яних, Соколовський, Латиш (Федоренко, 46), Різник, Старухін, Дудинський (Шафоростов, 72), Сафонов.
Барселона: Уррітія — де ла Крус, Б’янкветті (Костас, 4), Ольмо, Альварес, Нескенс, Карлос, Санчес, Кранкль, Ріполь (Діас, 81), Діас.
Попередження: П’яних — Мігель.
2004 рік
Це були ще обережні кроки "помаранчево-чорних" на європейській арені, а виступи в квартеті з італійським Міланом, каталонською Барселоною та шотландським Селтіком на той час вважались захмарним рівнем складності.
У підсумку, "гірники" перемогли "кельтів" у першому турі (2:0), але в другому нахапались м’ячів на Камп Ноу.
29 вересня, Камп Ноу, Ліга чемпіонів, Група F, 2-й тур
Барселона — Шахтар 3:0
Голи: Деку, 15, Роналдіньйо, 64 (пен.), Ето’О, 90.
Барселона: Вальдес — Беллетті, Пуйоль, ван Бронхорст, Едмілсон, Олегер (Наварро, 90), Хаві, Деку (Іньєста, 84), Жюлі (Ларссон, 76), Ето’О, Роналдіньйо.
Шахтар: Лаштувка — Беркеуан, Стойкан (Батіста, 90), Рац, Тимощук, Дуляй, Матузалем, Вукич (Бахарев, 76), Левандовські, Брандао (Воробей, 46), Маріка.
Попередження: ван Бронкхорст.
А ось на матч-відповідь Барса приїхала вже за ситуації, коли боротьбу за першу сходинку було програно Мілану заздалегідь, тоді як жоден із переслідувачів не міг наздогнати команду Франка Райкарда. У підсумку сталась сенсація та одна з величних перемог у історії команди Мірчі Луческу над європейськими грандами. Яка, до речі, принесла путівку до Кубку УЄФА.
7 грудня, РСК Олімпійський, Ліга чемпіонів, Група F, 6-й тур
Шахтар — Барселона 2:0
Голи: Агахова, 14, 22
На 90 хвилині Андреас Іньєста (Барселона) не забив пенальті.
Шахтар: Лаштувка — Беркеуан, Гюбшман, Стойкан (Чигринський, 90), Срна (Лалатович, 83), Дуляй, Матузалем, Вукич, Левандовські, Брандао (Воробей, 46), Агахова.
Барселона: Вальдес — Беллетті (Маркес, 59), Пуйоль (Олегер, 46), ван Бронхорст, Сілвіньйо, Наварро, Хаві, Іньєста, Верду, Мессі, Хавіто (Родрі, 46).
Попередження: Матузалем, Дуляй.
2008 рік
Уперше Гвардіола зустрівся з Шахтарем на чолі Барселони. Це сталося в сезоні-2008/09 — найуспішнішому в єврокубковій історії донецького клубу. Дебютний матч завершився вольовою перемогою Барси на останніх хвилинах, яку їм приніс Лео Мессі.
1 жовтня, РСК Олімпійський, Ліга чемпіонів, Група С, 2-й тур
Шахтар — Барселона 1:2
Голи: Ілсіньйо, 44 — Мессі, 87, 90+2
Шахтар: Пятов — Срна, Чигринський, Іщенко, Шевчук — Ілсіньйо (Вілліан, 80), Дуляй (Левандовський, 90+4), Гюбшман, Фернандіньо — Брандао, Луїс Адріано (Селезньов, 72).
Барселона: Вальдес — Алвес, Маркес, Піке, Пуйоль — Хаві, Кейта (Гудйонсен, 83), Туре — Іньєста, Ето’О (Кркіч, 74), Анрі (Мессі, 60).
У матчі-відповіді колектив Мірчі Луческу взяв реванш і переміг на Камп Ноу, забивши одразу три голи. Барса на той матч вийшла відверто другим складом, оскільки для себе вже все вирішила.
9 грудня, Камп Ноу, Ліга чемпіонів, Група С, 6-й тур
Барселона — Шахтар 2:3
Голи: Сільвіньо, 59, Бускетс, 84 — Гладкий, 31, 57, Фернандіньо, 76.
Барселона: Хоркера — Касерес, Бускетс, Піке, Сільвіньо — Санчес, Кейта, Васкес — Педро (Гудйонсен, 76), Кркіч, Глєб.
Шахтар: Пятов — Срна, Кучер, Чигринський, Рац — Гай, Хюбшман — Вілліан, Фернандіньо (Луїс Адріано, 78), Жадсон (Брандао, 67) — Гладкий.
2009 рік
Донецький клуб із тієї групи не вийшов і опустився до Кубка УЄФА, який у підсумку виграв і отримав путівку до Суперкубка УЄФА, де знову зустрівся з Барсою Пепа Гвардіоли.
"Гірники" зуміли довести матч до екстра-таймів, але там все ж пропустили і поступились.
28 серпня, Стад Луї II, Суперкубок УЄФА
Барселона — Шахтар 1:0
Гол: Педро, 115
Барселона: Вальдес — Алвес, Піке, Пуйоль, Абідаль — Кейта, Туре (Бускетс, 100), Хаві — Мессі, Ібрагімович (Педро, 81), Анрі (Кркич, 96).
Шахтар: Пятов — Срна, Чигринський, Кучер, Рац — Гюбшман, Гай (Кобін, 80) — Ілсіньйо, Фернандіньо (Жадсон, 80), Вілліан (Агахова, 91) — Луїс Адріано.
2011 рік
Наступного сезону Шахтар і Барселона знову зустрілись у рамках Ліги чемпіонів, але цього разу на стадії чвертьфіналу. Уже після першого матчу результат протистояння був зрозумілий.
6 квітня, Камп Ноу, Ліга чемпіонів, перший матч чвертьфіналу
Барселона — Шахтар 5:1
Голи: Іньєста, 2, Алвес, 34, Піке, 53, Кейта, 60, Хаві, 86 — Ракицький, 59
Барселона: Вальдес — Алвес, Піке, Бускетс, Адріано (Максвелл, 77) — Кейта, Маскерано, Хаві — Мессі, Вілья (Педро, 70), Іньєста (Афеллай, 90).
Шахтар: Пятов — Срна, Іщенко, Ракицький, Рац — Хюбшман (Едуардо, 83) — Коста, Жадсон (Фернандіньо, 70), Мхітарян, Вілліан (Тейшейра, 75) — Луїс Адріано.
На матч-відповідь Гвардіола міг дозволити собі виставити другий склад, але все ж таки вирішив не ризикувати і здебільшого на полі з'явилися гравці основи. Лео Мессі в першому матчі не забив, а тому виправився в матчі-відповіді.
12 квітня, Донбас Арена, Ліга чемпіонів, матч-відповідь чвертьфіналу
Шахтар — Барселона 0:1
Гол: Мессі, 42
Шахтар: Пятов — Кобін, Іщенко, Ракицький, Шевчук — Мхітарян, Гюбшман (Фернандіньо, 75) — Коста (Едуардо, 57), Жадсон, Вілліан — Луїс Адріано (Морено, 65)
Барселона: Вальдес — Алвес, Маскерано, Піке (Міліто, 69), Адріано — Кейта, Бускетс, Хаві (Педро, 65) — Мессі, Вілья (Жеффрен, 74), Афеллай.