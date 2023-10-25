Шахтар — Барселона: історія протистоянь

Football.ua згадує минулі зустрічі Шахтаря з командами Пепа Гвардіоли.

Донецький Шахтар у новітній історії нерідко порівнюють із каталонською Барселоною, проте одночасно на полі не можуть перебувати дві однакові команди, тож у очних протистояннях комусь треба все ж таки поступатись дорогою суперникам.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 стануть для "гірників" та "блаугранас" десятим та одинадцятим відповідно. Згадаймо ж, як раніше каталонці грали проти донеччан.

1978 рік

Насправді, багато з уболівальників без десятиліть стажу підтримки донецького Шахтаря можуть і не пам’ятати, що зустрічі їхньої команди з каталонською Барселоною не обмежувались виключно сучасною історією. Це була ось 1978 року, і тоді ще Ліги чемпіонів УЄФА взагалі не існувало в знайому нам форматі. Актуальним змаганням був Кубок володарів кубків і "гірники" тоді в ньому вже в першому раунді вилетіли від іспанського клубу.

13 вересня, Камп Ноу, Кубок володарів кубків, 1-й раунд, Перший матч

Барселона — Шахтар 3:0

Голи: Кранкль, 1, 46, Санчес.

Барселона: Уррітія — Рамос, Б’янкветті (Костас, 4), Ольмо, де ла Крус, Санчес, Нескенс, Ріполь (Діас, 81), Кранкль, Рексач, Бенітес.

Шахтар: Дегтярьов — Яремченко, Горбунов, Кондратов, П’яних, Рудаков (Соколовський, 61), Латиш, Різник, Старухін, Дудинський (Федоренко, 74), Сафонов.

27 вересня, РСК Олімпійський, Кубок володарів кубків, 1-й раунд, Матч-відповідь

Шахтар — Барселона 1:1

Голи: Різник, 1 — Кранкль, 34

Шахтар: Дегтярьов — Яремченко, Рудаков, Варнавський, П’яних, Соколовський, Латиш (Федоренко, 46), Різник, Старухін, Дудинський (Шафоростов, 72), Сафонов.

Барселона: Уррітія — де ла Крус, Б’янкветті (Костас, 4), Ольмо, Альварес, Нескенс, Карлос, Санчес, Кранкль, Ріполь (Діас, 81), Діас.

Попередження: П’яних — Мігель.

2004 рік

Це були ще обережні кроки "помаранчево-чорних" на європейській арені, а виступи в квартеті з італійським Міланом, каталонською Барселоною та шотландським Селтіком на той час вважались захмарним рівнем складності.

У підсумку, "гірники" перемогли "кельтів" у першому турі (2:0), але в другому нахапались м’ячів на Камп Ноу.

29 вересня, Камп Ноу, Ліга чемпіонів, Група F, 2-й тур

Барселона — Шахтар 3:0

Голи: Деку, 15, Роналдіньйо, 64 (пен.), Ето’О, 90.

Барселона: Вальдес — Беллетті, Пуйоль, ван Бронхорст, Едмілсон, Олегер (Наварро, 90), Хаві, Деку (Іньєста, 84), Жюлі (Ларссон, 76), Ето’О, Роналдіньйо.

Шахтар: Лаштувка — Беркеуан, Стойкан (Батіста, 90), Рац, Тимощук, Дуляй, Матузалем, Вукич (Бахарев, 76), Левандовські, Брандао (Воробей, 46), Маріка.

Попередження: ван Бронкхорст.

А ось на матч-відповідь Барса приїхала вже за ситуації, коли боротьбу за першу сходинку було програно Мілану заздалегідь, тоді як жоден із переслідувачів не міг наздогнати команду Франка Райкарда. У підсумку сталась сенсація та одна з величних перемог у історії команди Мірчі Луческу над європейськими грандами. Яка, до речі, принесла путівку до Кубку УЄФА.

7 грудня, РСК Олімпійський, Ліга чемпіонів, Група F, 6-й тур

Шахтар — Барселона 2:0

Голи: Агахова, 14, 22

На 90 хвилині Андреас Іньєста (Барселона) не забив пенальті.

Шахтар: Лаштувка — Беркеуан, Гюбшман, Стойкан (Чигринський, 90), Срна (Лалатович, 83), Дуляй, Матузалем, Вукич, Левандовські, Брандао (Воробей, 46), Агахова.

Барселона: Вальдес — Беллетті (Маркес, 59), Пуйоль (Олегер, 46), ван Бронхорст, Сілвіньйо, Наварро, Хаві, Іньєста, Верду, Мессі, Хавіто (Родрі, 46).

Попередження: Матузалем, Дуляй.

2008 рік

Уперше Гвардіола зустрівся з Шахтарем на чолі Барселони. Це сталося в сезоні-2008/09 — найуспішнішому в єврокубковій історії донецького клубу. Дебютний матч завершився вольовою перемогою Барси на останніх хвилинах, яку їм приніс Лео Мессі.

1 жовтня, РСК Олімпійський, Ліга чемпіонів, Група С, 2-й тур

Шахтар — Барселона 1:2

Голи: Ілсіньйо, 44 — Мессі, 87, 90+2

Шахтар: Пятов — Срна, Чигринський, Іщенко, Шевчук — Ілсіньйо (Вілліан, 80), Дуляй (Левандовський, 90+4), Гюбшман, Фернандіньо — Брандао, Луїс Адріано (Селезньов, 72).

Барселона: Вальдес — Алвес, Маркес, Піке, Пуйоль — Хаві, Кейта (Гудйонсен, 83), Туре — Іньєста, Ето’О (Кркіч, 74), Анрі (Мессі, 60).

У матчі-відповіді колектив Мірчі Луческу взяв реванш і переміг на Камп Ноу, забивши одразу три голи. Барса на той матч вийшла відверто другим складом, оскільки для себе вже все вирішила.

9 грудня, Камп Ноу, Ліга чемпіонів, Група С, 6-й тур

Барселона — Шахтар 2:3

Голи: Сільвіньо, 59, Бускетс, 84 — Гладкий, 31, 57, Фернандіньо, 76.

Барселона: Хоркера — Касерес, Бускетс, Піке, Сільвіньо — Санчес, Кейта, Васкес — Педро (Гудйонсен, 76), Кркіч, Глєб.

Шахтар: Пятов — Срна, Кучер, Чигринський, Рац — Гай, Хюбшман — Вілліан, Фернандіньо (Луїс Адріано, 78), Жадсон (Брандао, 67) — Гладкий.

2009 рік

Донецький клуб із тієї групи не вийшов і опустився до Кубка УЄФА, який у підсумку виграв і отримав путівку до Суперкубка УЄФА, де знову зустрівся з Барсою Пепа Гвардіоли.

"Гірники" зуміли довести матч до екстра-таймів, але там все ж пропустили і поступились.

28 серпня, Стад Луї II, Суперкубок УЄФА

Барселона — Шахтар 1:0

Гол: Педро, 115

Барселона: Вальдес — Алвес, Піке, Пуйоль, Абідаль — Кейта, Туре (Бускетс, 100), Хаві — Мессі, Ібрагімович (Педро, 81), Анрі (Кркич, 96).

Шахтар: Пятов — Срна, Чигринський, Кучер, Рац — Гюбшман, Гай (Кобін, 80) — Ілсіньйо, Фернандіньо (Жадсон, 80), Вілліан (Агахова, 91) — Луїс Адріано.

2011 рік

Наступного сезону Шахтар і Барселона знову зустрілись у рамках Ліги чемпіонів, але цього разу на стадії чвертьфіналу. Уже після першого матчу результат протистояння був зрозумілий.

6 квітня, Камп Ноу, Ліга чемпіонів, перший матч чвертьфіналу

Барселона — Шахтар 5:1

Голи: Іньєста, 2, Алвес, 34, Піке, 53, Кейта, 60, Хаві, 86 — Ракицький, 59

Барселона: Вальдес — Алвес, Піке, Бускетс, Адріано (Максвелл, 77) — Кейта, Маскерано, Хаві — Мессі, Вілья (Педро, 70), Іньєста (Афеллай, 90).

Шахтар: Пятов — Срна, Іщенко, Ракицький, Рац — Хюбшман (Едуардо, 83) — Коста, Жадсон (Фернандіньо, 70), Мхітарян, Вілліан (Тейшейра, 75) — Луїс Адріано.

На матч-відповідь Гвардіола міг дозволити собі виставити другий склад, але все ж таки вирішив не ризикувати і здебільшого на полі з'явилися гравці основи. Лео Мессі в першому матчі не забив, а тому виправився в матчі-відповіді.

12 квітня, Донбас Арена, Ліга чемпіонів, матч-відповідь чвертьфіналу

Шахтар — Барселона 0:1

Гол: Мессі, 42

Шахтар: Пятов — Кобін, Іщенко, Ракицький, Шевчук — Мхітарян, Гюбшман (Фернандіньо, 75) — Коста (Едуардо, 57), Жадсон, Вілліан — Луїс Адріано (Морено, 65)

Барселона: Вальдес — Алвес, Маскерано, Піке (Міліто, 69), Адріано — Кейта, Бускетс, Хаві (Педро, 65) — Мессі, Вілья (Жеффрен, 74), Афеллай.