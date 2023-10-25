Ланс — ПСВ 1:1 Відео голів та огляд матчу 24.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 24 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Фелікс Болар у місті Ланс у рамках групи B поміж собою зустрічались місцевий однойменний клуб та нідерландський ПСВ.

Черговий матч у цьому квартеті відзначився запеклою боротьбою двох команд із перевагою господарів на початку зустрічі та помітною активізацією гостей після перерви.

У підсумку, голів у першому таймі ми так і не побачили, але після перерви їх було одразу два — по одному на користь кожної із сторін, тож — нічия.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ланс — ПСВ у 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Ланс — ПСВ 1:1

Голи: Ваї, 65 — Бакайоко, 55.

Ланс: Самба, Медіна, Данзо, Граді, Фюльжені (Томассон, 63), Сотока (Саїд, 63), Мачадо (Айдара, 82), Абдул-Самед, Менді (Кошта, 63), Франковський, Ваї (Гілавогі, 72).

ПСВ: Бенітес, Дест, Боскальї, Рамальо, Тезе, Верман, Схаутен, Тілльман (Сайбарі, 71), Лосано (Вертессен, 82), де Йонг (Пепі, 90+1), Бакайоко (Тіл, 82).

Попередження: Менді, Самед, Саїд, Томассон — Рамальйо, Боскальї, Пепі.