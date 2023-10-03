Уніон Б — Брага 2:3 Відео голів та огляд матчу 3.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 3 жовтня 2023 року, 22:00.

Брага в рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів грала на виїзді проти Уніона та перемогла з рахунком 3:2.

Португальська команда пропустила двічі, проте змогла перевернути хід зустрічі та забила тричі після цього.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Реал у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24:

Уніон Б — Брага 2:3

Голи: Беккер, 30, 37 — Ніакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4

Уніон: Реннов – Духі, Бонуччі, Лейте – Юранович, Тузар (Лаїдуні 63), Крал, Гозенс (Руссійон 86) – Беккер, Хаберер (Ааронсон 81) – Беренс (Фолланд 63)

Брага: Матеус – Борха (Марін 73), Ньякате, Саатчі, Мендес (Каштру 86) – Аль-Мусраті, Салазар (Моутінью 73) – Брума, Орта (Карвалью 83), Джало (Руїс 83) – Банза