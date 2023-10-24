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Баварія в гостях обіграла Галатасарай

24 жовтня 2023

Галатасарай - Баварія, Getty Images

Команда Томаса Тухеля з величезними зусиллями здолала турецький гранд.

Мюнхенська Баварія у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів у гостях обіграла турецький Галатасарай із рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на восьмій хвилині зусиллями Кінгслі Комана, але через 22 хвилини Мауро Ікарді зрівняв цифри на табло, реалізувавши пенальті.

Загалом по поєдинку команда Томаса Тухеля, незважаючи на те, що вважалася фаворитом, виглядала досить скромно на тлі атакуючого Галатасараю і так тривало до середини другого тайму.

На 73 хвилині Гаррі Кейн скористався передачею Нуссаїра Мазрауї та вивів гостей уперед, а через шість хвилин Джамал Мусіала забив третій м'яч у ворота турків, а асист оформив Кейн.

Після трьох турів Баварія набрала максимальні дев'ять очок і посідає перше місце у групі А, випереджаючи Галатасарай на п'ять балів. Копенгаген має один бал, а Манчестер Юнайтед — нуль.

Галатасарай — Баварія 1:3
Голи: Ікарді, 30 (з пенальті) — Коман, 8, Кейн, 73, Мусіала, 79.

Галатасарай: Муслера — Караташ (Анхеліньо, 75), Бардаджі, Давінсон, Бої — Торрейра, Айхан (Ндомбеле, 80) — Заха (Зієш, 75), Актюркоглу (Їлмаз, 74), Тете (Мертенс, 56) — Ікарді.

Баварія: Ульрайх — Девіс, Де Лігт, Мін Дже, Мазрауї (Сарр, 78) — Кімміх, Лаймер — Сане, Мусіала, Коман (Тель, 83) — Кейн (Шупо-Мотінг, 83).

Попередження: Тете, Айхан — Сане, Лаймер, Девіс.

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