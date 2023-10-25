Ньюкасл — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 25.10.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 25 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та дортмундською Боруссією, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

СЕРЕДА, 25 ЖОВТНЯ, 22:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після двох турів турнірна ситуація вкрай заплутана. Ньюкасл трохи вирвався вперед, але невдалий матч проти Боруссії може ще більше сплутати всі карти.

Після невдалого відрізка в АПЛ, коли "сороки" програли два матчі поспіль (Ліверпулю та Брайтону), вони здобули шість перемог та двічі зіграли внічию. А матч попереднього туру ЛЧ проти ПСЖ взагалі шокував футбольну Європу. В "дербі арабських марнотратів" англійці розгромили суперника з рахунком — 4:1.

Після цього була нічия з Вест Гемом (2:2) в АПЛ та перемога над Кристал Пелас (4:0). Таким чином, "сороки" впритул наблизились до топ-4 та з гарним настроєм підходять до звітного поєдинку.

Боруссія традиційно перебуває серед лідерів Бундесліги — команда Терзича здобула 5 перемог поспіль. А от в Лізі чемпіонів справи гірші. Всього одне очко після двох турів, проте навіть чотири очки проти Ньюкасла значно підвищать шанси "бджіл" на вихід з групи.

Атака дортмундців поки не вражає: жодного голу у двох матчах (поразка від ПСЖ та нічия з Міланом). Також Боруссія не надто багато забиває в німецькій першості, а найкращий бомбардир команди Юліан Брандт має у своєму активі лише 3 голи.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що у цьому протистоянні фаворит — Ньюкасл. Так, на перемогу "сорок" пропонується коефіцієнт 1.66, тоді як потенційний успіх БД оцінюється показником 5.40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс, Шер, Берн — Жоелінтон, Гімараеш, Лонгстафф — Альмірон, Вілсон, Гордон.

Боруссія: Кобель — Вольф, Гуммельс, Шлоттерберг, Ріелсон — Джан, Нмеча — Мален, Ройс, Брандт — Фуллькруг.

Не зіграють: Барнс, Ботман, Майлі — Меньє, Морей.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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