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-
24 жовтня
22:00
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-
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-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
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-
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-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
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-
25 жовтня
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-
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-
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-
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Порту
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25 жовтня
22:00

Сікан — про камбек з Антверпеном: Що сталося в перерві? Якщо чесно, то я сам шокований

05 жовтня 2023

Сікан — про камбек з Антверпеном: Що сталося в перерві? Якщо чесно, то я сам шокований

Форвард не очікував такої гри від команди.

Нападник Шахтаря Данило Сікан поділився враженнями від перемоги над Антверпеном (3:2).

"Дуже складний матч, особливо в першому таймі. Але ми зробили свою гру завдяки, я вважаю, нашим уболівальникам, яких було дуже багато, і це було неочікувано для нас. Ми зробили камбек, як кажуть, і взяли дуже важливі три очки.

Що сталося в перерві? Якщо чесно, то я сам шокований. Адже нічого такого особливого в перерві не було: ми трохи поспілкувалися, зібралися з емоціями, з силами, вийшли просто грати у справжній футбол, як завжди грає Шахтар.

Я вважаю, що це просто робота всієї команди. Усі бачили, як ми вийшли на другий тайм, це була зовсім інша гра. І мої голи, і гол Ракіцького – це все тільки командні дії", — цитує нападника офіційний сайт Шахтаря.

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команди
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