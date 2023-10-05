Сікан — про камбек з Антверпеном: Що сталося в перерві? Якщо чесно, то я сам шокований

Форвард не очікував такої гри від команди.

Нападник Шахтаря Данило Сікан поділився враженнями від перемоги над Антверпеном (3:2).

"Дуже складний матч, особливо в першому таймі. Але ми зробили свою гру завдяки, я вважаю, нашим уболівальникам, яких було дуже багато, і це було неочікувано для нас. Ми зробили камбек, як кажуть, і взяли дуже важливі три очки.

Що сталося в перерві? Якщо чесно, то я сам шокований. Адже нічого такого особливого в перерві не було: ми трохи поспілкувалися, зібралися з емоціями, з силами, вийшли просто грати у справжній футбол, як завжди грає Шахтар.

Я вважаю, що це просто робота всієї команди. Усі бачили, як ми вийшли на другий тайм, це була зовсім інша гра. І мої голи, і гол Ракіцького – це все тільки командні дії", — цитує нападника офіційний сайт Шахтаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Антверпен — Шахтар. Наші оцінки