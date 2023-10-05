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Лейпциг — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу 04.10.2023

05 жовтня 2023

Лейпциг — Манчестер Сіті, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ред Булл Арена в місті Лейпциг рамках групи G поміж собою зустрічались німецький РБ Лейпциг та англійський Манчестер Сіті.

У першій половині гри гості почали демонструвати домінування над суперниками, але обмежились тільки одним голому, тому вже після перерви "червоні бики" відновили рівновагу.

Рахунок ще тривалий час після цього тримався без змін, аж допоки Сіті не зробив наступні вдалі кроки в атаці під завісу протистояння та виграв у підсумку другий матч у цьогорічному груповому етапі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лейпциг — Манчестер Сіті в 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Лейпциг — Манчестер Сіті 1:3
Гол: Опенда, 48 — Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2.

Лейпциг: Бласвіх — Раум, Люкеба, Сімакан, Клостерманн — Форсберг (Шешко, 70), Зайвальд (Айдара, 85), Шлагер, Сімонс — Поульсен (Баумгартнер, 75), Опенда (Вернер, 70).

Манчестер Сіті: Едерсон — Гврдіол, Діаш, Аканджі (Доку, 72), Вокер — Льюїс, Родрі — Гріліш (Аке, 72), Сілва (Нунеш, 87), Фоден (Альварес, 79) — Голанд.

Попередження: Шлагер, Раум — Аканджі.

Джерело: MEGOGO

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