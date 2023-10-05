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-
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-
25 жовтня
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ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Селтік — Лаціо 1:2 Відео голів та огляд матчу 04.10.2023

05 жовтня 2023

Селтік — Лаціо, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Селтік Парк у рамках групи E поміж собою зустрічались шотландський Селтік та римський Лаціо.

У першому таймі господарям удалось швидко відкрити рахунок, але втримати перевагу навіть на короткій дистанції Селтік так і не зміг.

Лаціо забив у відповідь ще до перерви, після чого провів доволі неоднозначний другий тайм, але в підсумку все одно залишився при своєму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Селтік — Лаціо в 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Селтік — Лаціо 1:2
Голи: Фурухаші 12 — Весіно 29, Педро 90+6

Селтік: Гарт, А. Джонстон, Філліпс (Картер-Вікерс 62), Скейлс, Тейлор, МакГрегор, О'Райлі, Хатате (Бернардо 72), Маеда, Фурухаші (Гьон-Ю 86), Гьюн-Юн Янг (Пальма 62).

Лаціо: Проведель, Лаццарі (Марушич 84), Патрік, А. Романьолі, Хюсай, Весіно, Камада, Луїс Альберто (Гендузі 68), Феліпе Андерсон (Ісаксен 68), Іммобіле (Кастельянос 72), Дзакканьї (Педро 85).

Попередження: Філліпс, Пальма — Луїс Альберто, Кастельянос, Весіно.

Джерело: MEGOGO

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