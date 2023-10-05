Лаціо вирвав перемогу над Селтіком у компенсований час завдяки Педро

Римському клубу знову вдалося досягти успіху в Лізі чемпіонів у заключні хвилини матчу.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті E шотландський Селтік приймав на своєму полі римський Лаціо.

У першій половині зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, і, здавалося б, все йшло до нічиєї.

Проте у підсумку, вже у компенсований до другого тайму час, команда Мауріціо Саррі змогла вирвати гостьову перемогу завдяки голу Педро.

Це вже вдруге поспіль в цьому розіграші Ліги чемпіонів, коли Лаціо вдається досягти результату на останніх хвилинах після того, як у першому турі "орли" вирвали нічию з мадридським Атлетіко.

Селтік — Лаціо 1:2

Голи: Фурухаші 12 — Весіно 29, Педро 90+6

Селтік: Харт, А. Джонстон, Філліпс (Картер-Вікерс 62), Скейлс, Тейлор, МакГрегор, О'Райлі, Хатате (Бернардо 72), Маеда, Фурухаші (Гьон-Ю 86), Гьюн-Юн Янг (Пальма 62)

Лаціо: Проведель, Лаццарі (Марушич 84), Патрік, А. Романьолі, Хюсай, Весіно, Камада, Луїс Альберто (Гендузі 68), Феліпе Андерсон (Ісаксен 68), Іммобіле (Кастельянос 72), Дзакканьї (Педро 85)

Попередження: Філліпс, Пальма — Луїс Альберто, Кастельянос, Весіно