Црвена Звезда — Янг Бойз 2:2 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Райко Мітич в рамках групи G поміж собою зустрічались сербська Црвена Звезда та швейцарський Янг Бойз.
Команди провели два цілком рівних тайми й у підсумку не варто було дивуватись, що вони не з’ясували сильнішого поміж собою.
Господарі забили першими та в підсумку виграли перший тайм, але вже на початку другої половини гості перевернули хід протистояння на власну користь одразу двома забити м’ячами.
Щоправда серби все ж таки скористались перевагою рідного стадіону та вже під завісу гри знову зрівняли рахунок на табло — цього разу вже остаточно.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Црвена Звезда — Янг Бойз у 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:
Црвена Звезда — Янг Бойз 2:2
Голи: Ндіай, 35, Букарі, 88 — Угринич, 48, Іттен, 61 (з пенальті).
Црвена Звезда: Глазер — Родич (Олаїнка, 62), Джига, Драгович, Міяїлович — Бом, Стаменич (Лучич, 70) — Мітрович (Катаї, 70), Іванич, Букарі — Ндіай (Крассо, 80).
Янг Бойз: Рачоппі — Гарсія Лопес, Беніто (Аменда, 46), Камара, Янко — Угринич, Ньяссе, Маль (Чайва, 74) — Монтейру, Елія, Іттен (Ганвула, 74).
Попередження: Ндіай, Іванич, Бом, Букарі, Міяїлович, Драгович — Маль, Камара, Ньяссе.