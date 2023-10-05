Порту — Барселона 0:1 Відео гола та огляд матчу 04.10.2023

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Драгау в рамках групи H поміж собою зустрічались португальський Порту та каталонська Барселона.
Команди зіграли цілком рівний перший тайм із високим рівнем напруги та здебільшого без гольових моментів, проте вже в компенсований час Ферран Торрес зміг реалізувати поодиноку нагоду біля чужих воріт.
Поперерві Порту робив усе, аби відігратись, проте масовані атаки господарів так і не призвели до голу у відповідь. Навіть тоді, коли суперники залишись у меншості в компенсований час.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Порту — Барселона в 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:
Порту — Барселона 0:1
Гол: Ферран, 45+1
Порту: Кошта — Маріу (Ніко, 85), Кардозу, Карму, Венделл — Варела (Консейсан, 84), Еуштакіу — Пепе Акіно (Хайме, 85), Баро (Еванілсон, 64), Галено (Хайме, 85) — Таремі (Намасо, 85).
Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гаві, Ромеу (Фермін, 68), Гюндоган — Ямал (Алонсо, 81), Левандовські (Ферран, 33), Феліш (Роберто, 69).
Попередження: Кардозу — Канселу, Араухо, Гаві, Кунде, Феліш, Роберто.
На 90+2-й хвилині був вилучений Гаві (Барселона) (друге попередження).