Порту — Барселона 0:1 Відео гола та огляд матчу 04.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Драгау в рамках групи H поміж собою зустрічались португальський Порту та каталонська Барселона.

Команди зіграли цілком рівний перший тайм із високим рівнем напруги та здебільшого без гольових моментів, проте вже в компенсований час Ферран Торрес зміг реалізувати поодиноку нагоду біля чужих воріт.

Поперерві Порту робив усе, аби відігратись, проте масовані атаки господарів так і не призвели до голу у відповідь. Навіть тоді, коли суперники залишись у меншості в компенсований час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Порту — Барселона в 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Порту — Барселона 0:1

Гол: Ферран, 45+1

Порту: Кошта — Маріу (Ніко, 85), Кардозу, Карму, Венделл — Варела (Консейсан, 84), Еуштакіу — Пепе Акіно (Хайме, 85), Баро (Еванілсон, 64), Галено (Хайме, 85) — Таремі (Намасо, 85).

Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гаві, Ромеу (Фермін, 68), Гюндоган — Ямал (Алонсо, 81), Левандовські (Ферран, 33), Феліш (Роберто, 69).

Попередження: Кардозу — Канселу, Араухо, Гаві, Кунде, Феліш, Роберто.