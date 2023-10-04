Барселона в меншості втримала мінімальну перемогу над Порту

Команда Хаві забила наприкінці першого тайма зусиллями Феррана Торреса, після чого втримувала переможний рахунок.

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Порту — Барселона 0:1

Гол: Ферран, 45+1



Порту: Кошта — Маріу (Ніко, 85), Кардозу, Карму, Венделл — Варела (Консейсан, 84), Еуштакіу — Пепе Акіно (Хайме, 85), Баро (Еванілсон, 64), Галено (Хайме, 85) — Таремі (Намасо, 85).



Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гаві, Ромеу (Фермін, 68), Гюндоган — Ямал (Алонсо, 81), Левандовські (Ферран, 33), Феліш (Роберто, 69).



Попередження: Кардозу — Канселу, Араухо, Гаві, Кунде, Феліш, Роберто



На 90+2-й хвилині був вилучений Гаві (Барселона) (друге попередження).