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-
24 жовтня
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Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
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-
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Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
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Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Барселона в меншості втримала мінімальну перемогу над Порту

04 жовтня 2023

Порту — Барселона, Getty Images

Команда Хаві забила наприкінці першого тайма зусиллями Феррана Торреса, після чого втримувала переможний рахунок.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Порту — Барселона 0:1
Гол: Ферран, 45+1

Порту: Кошта — Маріу (Ніко, 85), Кардозу, Карму, Венделл — Варела (Консейсан, 84), Еуштакіу — Пепе Акіно (Хайме, 85), Баро (Еванілсон, 64), Галено (Хайме, 85) — Таремі (Намасо, 85).

Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гаві, Ромеу (Фермін, 68), Гюндоган — Ямал (Алонсо, 81), Левандовські (Ферран, 33), Феліш (Роберто, 69).

Попередження: Кардозу — Канселу, Араухо, Гаві, Кунде, Феліш, Роберто

На 90+2-й хвилині був вилучений Гаві (Барселона) (друге попередження).
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