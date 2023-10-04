Барселона в меншості втримала мінімальну перемогу над Порту
04 жовтня 2023
Команда Хаві забила наприкінці першого тайма зусиллями Феррана Торреса, після чого втримувала переможний рахунок.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Порту — Барселона 0:1
Гол: Ферран, 45+1
Порту: Кошта — Маріу (Ніко, 85), Кардозу, Карму, Венделл — Варела (Консейсан, 84), Еуштакіу — Пепе Акіно (Хайме, 85), Баро (Еванілсон, 64), Галено (Хайме, 85) — Таремі (Намасо, 85).
Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гаві, Ромеу (Фермін, 68), Гюндоган — Ямал (Алонсо, 81), Левандовські (Ферран, 33), Феліш (Роберто, 69).
Попередження: Кардозу — Канселу, Араухо, Гаві, Кунде, Феліш, Роберто
На 90+2-й хвилині був вилучений Гаві (Барселона) (друге попередження).