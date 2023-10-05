Боруссія Дортмунд — Мілан 0:0 Відео кращих моментів та огляд матчу 05.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 4 жовтня 2023 року, 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія та Мілан не змогли визначити переможця в очному протистоянні у квартеті F.

Команди не змогли реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Мілан у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:



Боруссія Дортмунд — Мілан 0:0

Боруссія Дортмунд: Кобель, Бенсебаїні, Шлоттербек, Гуммельс, Рюерсон, Озкан, Джан, Мален (Байно-Гіттенс 72), Ройс (Нмеча 72), Брандт (Адеємі 64), Фюллькруг (Мукоко 85).

Мілан: Меньян, Ернандес, Томорі, Тіав, Калабрія (Флоренці 69), Рейндерс, Побега (Адлі 58), Муса, Леау, Жиру (Окафор 69), Пулішич (Чуквуезе 69).

Попередження: Шлоттербек, Гуммельс — Рейндерс, Джан, Муса