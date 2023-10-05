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-
24 жовтня
19:45
Бенфіка
-
Реал Сосьєдад
-
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
22:00
Феєнорд
-
Лаціо
-
25 жовтня
19:45
Барселона
-
Шахтар
-
25 жовтня
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Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Боруссія Дортмунд — Мілан 0:0 Відео кращих моментів та огляд матчу 05.10.2023

05 жовтня 2023

Боруссія Дортмунд — Мілан 0:0 Відео кращих моментів та огляд матчу 05.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 4 жовтня 2023 року, 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія та Мілан не змогли визначити переможця в очному протистоянні у квартеті F.

Команди не змогли реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Мілан у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:


Боруссія Дортмунд — Мілан 0:0

Боруссія Дортмунд: Кобель, Бенсебаїні, Шлоттербек, Гуммельс, Рюерсон, Озкан, Джан, Мален (Байно-Гіттенс 72), Ройс (Нмеча 72), Брандт (Адеємі 64), Фюллькруг (Мукоко 85).

Мілан: Меньян, Ернандес, Томорі, Тіав, Калабрія (Флоренці 69), Рейндерс, Побега (Адлі 58), Муса, Леау, Жиру (Окафор 69), Пулішич (Чуквуезе 69).

Попередження: Шлоттербек, Гуммельс — Рейндерс, Джан, Муса

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