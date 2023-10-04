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25 жовтня
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Боруссія Дортмунд розійшлася миром із Міланом

04 жовтня 2023

Боруссія Дортмунд розійшлася миром із Міланом

Друга поспіль нульова нічия для команди Стефано Піолі у цьому розіграші Ліги чемпіонів.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F між собою зустрілися дортмундська Боруссія та Мілан на Сігнал Ідуна Парк.

Протягом цього протистояння жодній із команд не вдавалося перехопити до своїх рук ініціативу. На правах господарів поля "джмелі" частіше перебували в атакуючій фазі і турбували воротаря суперників, проте по-справжньому небезпечних моментів їм створити не вдалося.

Мілан, у свою чергу, був не такий активний в атаці на тлі Дортмунда, проте кількість його моментів хоч і була меншою, але рівень їхньої небезпеки був вищим.

Втім, реалізувати свої можливості не вдалося ні дортмундській Борусії, ні Мілану, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Боруссія Дортмунд — Мілан 0:0

Боруссія Дортмунд: Кобель, Бенсебаїні, Шлоттербек, Гуммельс, Рюерсон, Озкан, Джан, Мален (Байно-Гіттенс 72), Ройс (Нмеча 72), Брандт (Адеємі 64), Фюллькруг (Мукоко 85).

Мілан: Меньян, Ернандес, Томорі, Тіав, Калабрія (Флоренці 69), Рейндерс, Побега (Адлі 58), Муса, Леау, Жиру (Окафор 69), Пулішич (Чуквуезе 69).

Попередження: Шлоттербек, Гуммельс — Рейндерс, Джан, Муса

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