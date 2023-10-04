Ван Леувен: Від самого початку очікували від Антверпена трохи іншої гри

Керманич Шахтаря висловився про перемогу в матчі Ліги чемпіонів проти Антверпена.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар здійснив в гостях камбек проти бельгійського Антверпена та здобув перемогу з рахунком 3:2.

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен поділився враженнями від результату цього протистояння,

"Перш за все відзначу, що ми граємо тут не тільки для місцевої публіки, а й для українських уболівальників, які були сьогодні на трибунах, для всіх тих людей, які перебувають зараз в Україні та дивилися гру по телебаченню. Тому ми розуміли, що маємо перемогти в цій грі, передовсім для них. Бо вони нас підтримують усіма силами. І також невеликі зміни, які було проведено в тактиці, призвели до голів та позитивного результату в другому таймі.



Різниця між першим та другим таймами? Ми відштовхнулися від тактики Антверпена. Від самого початку очікували від них трохи іншої гри, але вони показали таку тактику, відповідно ми мали змінити власний підхід. У перерві ми використали не тільки ментальний аспект, але й тактичний – і це дало нам гарний результат.

Щодо майбутньої міжнародної паузи, наші гравці виступатимуть за свої національні збірні, а ми гратимемо тренувальні матчі, тож сьогоднішній результат однаково матиме позитивний вплив на підготовку до наступних поєдинків", — цитує слова Патріка ван Леувена офіційний сайт Шахтаря.

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