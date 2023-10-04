Ван Боммел: Перший гол Шахтаря у наші ворота став результатом низки нещасливих подій

Керманич Антверпена висловився про поразку у матчі Ліги чемпіонів від Шахтаря.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар здійснив в гостях камбек проти бельгійського Антверпена та здобув перемогу з рахунком 3:2.

Головний тренер Антверпена Марк ван Боммел поділився враженнями від результату цього протистояння, спробувавши знайти причину кардинально різних двох таймів у виконанні його команди.

"Це була історія про два різні тайми у матчі. Наш перший тайм був фантастичним. Шахтар насилу здобув контроль, ми мали перевагу в півзахисті та повністю контролювали гру. Проте Шахтар досвідчена команда. У другому таймі ми не змогли зберегти таку ж схему гри. Перший гол у наші ворота став результатом низки нещасливих подій.

На той момент не було причин для паніки, але перший пропущений м'яч нас розчарував. Це дозволило їм набрати обертів. Третього гола не повинно було відбутися. Цього штрафного можна було уникнути. Ми намагалися внести зміни, але не змогли відновити перевагу, яку мали в першому таймі. Альдервейрелд і Янссен разом вирішували, хто виконуватиме пенальті. Ви не можете звинувачувати Тобі — він узяв на себе відповідальність.

Я навіть не можу пригадати, коли востаннє ми пропускали три голи, за винятком гри з Барселоною. Це дуже незвично. Це майже незрозуміло. У першому таймі ми повністю контролювали, але в другому таймі це домінування зникло. Частково це сталося через швидкий гол Шахтаря після перерви. У нас був шанс повернутися в гру, але цього не сталося. На такому високому рівні штрафний удар, який забивається таким чином, — це деталі, які можуть визначити хід матчу", — цитує слова Марка ван Боммела офіційний сайт УЄФА.

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