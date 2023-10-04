Матвієнко повернувся до стартового складу Шахтаря на матч проти Антверпена

Бельгійський Антверпен та донецький Шахтар зіграють матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в рамках квартету H на полі Босейлстадіон.
Марк ван Боммел, після розгрому від каталонської Барселони (0:5), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.
Патрік ван Леувен, на тлі поразки від португальського Порту (1:3), використав із перших хвилин Матвієнка та Азарові в лінії захисту тоді як Криськів зіграє ліворуч у півзахисті, а Сікан очолить атаку.
Антверпен: Бюте — Батай, Алдервейрелд, Кулібалі, Вейндал — Еккеленкамп, Вермеерен, Кейта — Муя, Янссен, Баліквіша.
Запасні: де Волф, Ламменс, Керк, Юсуф, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Валенсія.
Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Назарина, Судаков, Криськів — Сікан.
Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Чигринський, Міроші, Козік, Кастілло, Егіналду, Швед, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі.
Гра Антверпен — Шахтар почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.