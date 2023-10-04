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-
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-
24 жовтня
22:00
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-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
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-
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-
25 жовтня
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-
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-
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Матвієнко повернувся до стартового складу Шахтаря на матч проти Антверпена

04 жовтня 2023

Микола Матвієнко, фото ФК Шахтар Донецьк

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H, у якому зіграють бельгійський Антверпен та донецький Шахтар.

Бельгійський Антверпен та донецький Шахтар зіграють матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в рамках квартету H на полі Босейлстадіон.

Марк ван Боммел, після розгрому від каталонської Барселони (0:5), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Патрік ван Леувен, на тлі поразки від португальського Порту (1:3), використав із перших хвилин Матвієнка та Азарові в лінії захисту тоді як Криськів зіграє ліворуч у півзахисті, а Сікан очолить атаку.

Антверпен: Бюте — Батай, Алдервейрелд, Кулібалі, Вейндал — Еккеленкамп, Вермеерен, Кейта — Муя, Янссен, Баліквіша.

Запасні: де Волф, Ламменс, Керк, Юсуф, Іленіхена, Еджуке, ван ден Босх, Валенсія.

Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Назарина, Судаков, Криськів — Сікан.

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Чигринський, Міроші, Козік, Кастілло, Егіналду, Швед, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі.

Гра Антверпен — Шахтар почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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