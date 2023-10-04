Антверпен — Шахтар. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.10.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 4 жовтня та розпочнеться о 19:45.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H на нас очікує протистояння поміж бельгійським Антверпеном та донецьким Шахтарем, яке пройде на стадіоні Босейлстадіон у Антверпені.

АНТВЕРПЕН — ШАХТАР

СЕРЕДА, 4 ЖОВТНЯ, 19:45. БОСЕЙЛСТАДІОН, АНТВЕРПЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАДЕ ОБРЕНОВИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чинні чемпіони України відверто невдало розпочали для себе цьогорічний груповий етап головного клубного турніру Старого Світу, тож тепер муситимуть виправляти ситуацію. Для цього в команди Патріка ван Леувена можливостей буде не так уже й багато — лише гостьовий матч проти бельгійського Антверпена, де, окрім перемоги, "гірників" навряд чи влаштує будь-який інакший результат.

Як і їхнього головного тренера, бо невдалі виступи на внутрішній арені провокують керівництво "гірників" щось вирішувати в плані подальшого працевлаштування нідерландського фахівця. Ван Леувен намагається нав’язати "помаранчево-чорним" своє бачення гри в футбол, проте в тих не виходить суміщати процес навчання та стабільні серії вдалих результатів, а в клубі з високими запитами подібне ніхто не буде довго терпіти.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Марка ван Боммела. Так перемога Антверпена оцінюється коефіцієнтом 1,93, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 4,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.

Ось і останній матч УПЛ проти полтавської Ворскли минулими вихідними навряд чи сподобався комусь з уболівальників Шахтаря. Лише дивом львівський Рух зумів стримати криворізький Кривбас від того, щоб команда Юрія Вернидуба випередила "гірників" у турнірній таблиці, що ще більше б посилило негативне враження від і без того важкої поразки (1:2). Проблема ще й тому, що такий результат передував ключовому матчу на європейській арені, де від донеччан очікують на вихід до весняної частини хоча б якогось із досяжних турнірів.

Антверпен — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Отже, бельгійський Антверпен. Наступні суперники Шахтаря мають за плечима майже 150-річну історію виступів, але їхній клубний музей відверто не розривається від здобутих нагород. Лише останніми роками "червоні" почали повертатись на передові позиції в бельгійській першості й завершили минулорічну кампанію здобуттям "золотого дублю". А далі була вдала кваліфікація до Ліги чемпіонів повз грецький АЕК.

Але початок виступів на груповій стадії й для колективу Марка ван Боммела (так, того самого) був невдалим. Вони поїхали в гості до каталонської Барселони й ледь забрали звідти ноги (0:5). Це був суворий тест на міцність, який не пройшов Антверпен, після чого в команди явно почався спад ігрових кондицій.

Три матчі на внутрішній арені — три нічиї, без забитих (але й без пропущених) м’ячів, і відповідне погіршення позицій у турнірній таблиці. Футболісти ван Боммела наразі йдуть п’ятими з Брюгге та Генком по обидва боки, але чемпіонат Бельгії настільки цікавий, що від кількості нічийних результатів за участі команд саме з цієї перехідної зони таблиці просто стомлюються очі. Але то їхні внутрішні історії, які нам цікаві лише в плані статистики.

Останній раз Антверпен грав на рівні головного клубного змагання ще тоді, коли в нього навіть не було групового етапу — у сезоні-1957/58, коли бельгійці отримали від мадридського Реала в 1/8 фіналу цілу купу м’ячів за два матчі (1:8). Після того пригоди "червоних" на міжнародній арені поновились участю в Лізі Європи УЄФА-2021/22 з провалом на груповій стадії в компанії Олімпіакоса, Фенербахче та Айнтрахта. А далі був ще один рік перерви. Напевно, для того, щоб здобути той самий "дубль".

Як бачимо, міжнародного досвіду в суперників небагацько, але є в складі колективу Марка ван Боммела гравці, що дійсно знаються на матчах високого рівня. Капітан Тобі Алдервейрелд веде за собою цей Антверпен, тоді як йому допомагають травмований нині Річі Де Лат та цілком здоровий нападник Вінсент Янссен.

Із цікавих виконавців присутні також біженці з боліт Чідера Еджуке та Жирано Керк в лінії нападу, останнім часом поруч із ними прогресує Мішель-Анже Баліквіша, а в центрі поля все більшої ваги додають Юрген Еккеленкамп та Артур Вермеерен.

Порівняно молодий вік заявки — характерна риса "червоних", але й Шахтар від них у цьому плані далеко не пішов. Навіть за сукупною вартістю виконавців команди де в чому схожі — 98,2 млн євро за бельгійців проти 106,6 у донеччан, а невдалі виступи на внутрішній арені взагалі ледь не ставлять поміж цими командами знак рівності. У таких випадках нічого, окрім запеклої битви, чекати не доводиться.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Антверпен: Бюте — Батає, Алдервейрелд, Кулібалі, Вейндал — Вермеерен, Кейта — Муя, Еккеленкамп, Баліквіша — Янссен.

Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Кащук — Сікан.

Не зіграють: де Волф, Енгелс, Корбані, де Лат, Ондрейка — Бондар, Лемкін.

СЛОВА ПЕРЕД ГРОЮ

Головний тренер Антверпена Марк ван Боммел: "Ми вже досягли своєї мрії, опинившись тут, пройшовши кваліфікацію до Ліги чемпіонів. Це дуже вагомий результат. Але хіба це наші амбіції? Звичайно, ми хочемо досягти результату, але перемогу завтра ніхто нам не подарує, не кажучи вже про третє місце в цій групі. Ми зіткнулись із трьома найкращими командами в своїх країнах, і нас не варто нас засуджувати, якщо ми не зможемо вийти до євровесни".

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен: "Наша головна мета — перемогти. Тому завтра ми побачимо, буде якась несподіванка для суперника чи ні. Але наше завдання — виграти".

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Це буде перший матч поміж цими двома командами.