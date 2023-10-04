Копенгаген — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 3 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Паркен в рамках групи A поміж собою зустрічались данський Копенгаген та мюнхенська Баварія.

Перший тайм цього матчу вийшов на диво спокійним, бо жодна з команд не позначила власну перевагу.

А ось друга половини гри ледь не стала сенсаційною, бо господарі вийшли вперед на самому її початку.

Після цього Баварія, перебуваючи в статусі явного фаворита гри, кинула всі сили на те, аби відіграти.

І таки досягла свого — голи Мусіали та Теля в заключні 25 хвилин ігрового часу принесли німецькому чемпіону другу перемогу на груповому етапі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Копенгаген — Баварія в 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Копенгаген — Баварія 1:2

Голи: Лерагер, 56 — Мусіала, 67, Тель, 83

Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Вавро, Дікс (Лунд, 78), Мелінг — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оускарссон, 85) — Ельюнуссі (Ларссон, 85), Классон, Ашурі (Бардегджі, 65).

Баварія: Ульрайх — Мазрауї, Упамекано, Кім, Девіс — Лаймер (Горецка, 78), Кімміх — Сане (Тель, 78), Мусіала (Мюллер, 77), Коман (Шупо-Мотінг, 87) — Кейн.

Попередження: Мелінг, Лерагер, Вавро — Мусіала.