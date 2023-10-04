Копенгаген — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу 03.10.2023

У поєдинку другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Паркен в рамках групи A поміж собою зустрічались данський Копенгаген та мюнхенська Баварія.
Перший тайм цього матчу вийшов на диво спокійним, бо жодна з команд не позначила власну перевагу.
А ось друга половини гри ледь не стала сенсаційною, бо господарі вийшли вперед на самому її початку.
Після цього Баварія, перебуваючи в статусі явного фаворита гри, кинула всі сили на те, аби відіграти.
І таки досягла свого — голи Мусіали та Теля в заключні 25 хвилин ігрового часу принесли німецькому чемпіону другу перемогу на груповому етапі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Копенгаген — Баварія в 2 турі Ліги чемпіонів УЄФА:
Копенгаген — Баварія 1:2
Голи: Лерагер, 56 — Мусіала, 67, Тель, 83
Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Вавро, Дікс (Лунд, 78), Мелінг — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оускарссон, 85) — Ельюнуссі (Ларссон, 85), Классон, Ашурі (Бардегджі, 65).
Баварія: Ульрайх — Мазрауї, Упамекано, Кім, Девіс — Лаймер (Горецка, 78), Кімміх — Сане (Тель, 78), Мусіала (Мюллер, 77), Коман (Шупо-Мотінг, 87) — Кейн.
Попередження: Мелінг, Лерагер, Вавро — Мусіала.