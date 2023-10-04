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Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
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-
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Барселона
-
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-
25 жовтня
19:45
Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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Консейсау: Порту здатен й має перемогти Барселону

04 жовтня 2023

Сержиу Консейсау, УЄФА

Сміливі слова португальського фахівця.

Головний тренер Порту Сержиу Консейсау висловився напередодні матчу з Барселоною в матчі Ліги чемпіонів.

"Треба підійти до матчу з думками, що ми здатні й маємо перемогти. З упевненістю. Повага до суперника не повинна нас лякати.

Усі команди мають слабкі сторони, які можна використовувати. Щоб перемогти, ми маємо солідно зіграти в обороні та використовувати будь-які слабкості у грі Барселони", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів Порту — Барселона читайте на Football.ua.

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