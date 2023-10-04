Консейсау: Порту здатен й має перемогти Барселону

Сміливі слова португальського фахівця.

Головний тренер Порту Сержиу Консейсау висловився напередодні матчу з Барселоною в матчі Ліги чемпіонів.

"Треба підійти до матчу з думками, що ми здатні й маємо перемогти. З упевненістю. Повага до суперника не повинна нас лякати.

Усі команди мають слабкі сторони, які можна використовувати. Щоб перемогти, ми маємо солідно зіграти в обороні та використовувати будь-які слабкості у грі Барселони", — цитує наставника офіційний сайт УЄФА.

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