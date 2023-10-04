Порту — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.10.2023

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті Н на нас чекає протистояння португальського Порту та іспанської Барселони. Зустріч відбудеться на Ештадіу ду Драгу у Порту.

ПОРТУ — БАРСЕЛОНА

СЕРЕДА, 4 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕШТАДІУ ДУ ДРАГАУ, ПОРТУ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Підопічні Сержіу Консейсау розпочали свої виступи у цьому розіграші головного європейського клубного турніру у німецькому Гамбурзі, де їх приймав донецький Шахтар. Дубль бразильського вінгера Галено подарував португальському клубу важливу перемогу у цій зустрічі, а йому самому — звання гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Наступна гра — виклик для "драконів", оскільки їхнім суперником буде Барселона, фаворит і діючий лідер групи Н. Саме ці два колективи, які зустрінуться вже сьогодні ввечері, розглядаються в якості конкурентів за боротьбу за перше місце у квартеті. Після матчу з Шахтарем Порту встиг зіграти два тури чемпіонату Португалії. 3 очки у матчі проти середняка Жил Вісенте було здобуто аж на 90+1 хвилині (2:1), а от у надзвичайно принциповій дуелі з Бенфікою українського голкіпера Анатолія Трубіна Порту взагалі поступився (1:0). Тож навряд можна сказати, що зараз команда перебуває на піку своєї форми. Свою роль може зіграти і відсутність через травму 40-річного капітана Пепе, який має на своєму рахунку цілих 23 поєдинки проти Барселони.

Що стосується каталонців, то вони розпочали свою єврокубкову кампанію цього сезону ще яскравіше, ніж їхній майбутній суперник. 5 забитих м'ячів у ворота бельгійського Антверпена залишилися без відповіді у першому турі.

До гри з Порту Барселона встигла зіграти 3 матчі іспанської Ла Ліги. Поєдинок проти Сельти ознаменувався камбеком за 8 хвилин завдяки якому "синьо-гранатові" здобули перемогу (3:2). Після цього підопічні Хаві зуміли лише зіграти внічию з Мальоркою (2:2), а також перемогти Севілью завдяки автоголу Серхіо Рамоса (1:0).

Варто зазначити, що для 43-річного Хаві цей матч стане 100-м на посаді головного тренера Барселони. У попередньому розіграші Ліги чемпіонів іспанський спеціаліст привів клуб лише до місця у Лізі Європи, тож цього разу він має бути налаштований ще серйозніше. А коли ж ще демонструвати єврокубкові амбіції, як не у поєдинках проти таких досвідчених команд, як Порту?

Партнер football.ua, компанія Favbet, вважає, що у цьому протистоянні фаворитами є саме гості. Так, перемога Барселони оцінюється коефіцієнтом 1,87, тоді як потенційний успіх Порту оцінюється показником 4,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Останнього разу Порту та Барселона зустрічалися у 2011-му році. Тоді, будучи переможцями Ліги чемпіонів (іспанці) і Ліги Європи (португальці), команди розігрували Суперкубок УЄФА. Каталонці здобули перемогу 2:0 у матчі з двома вилученнями з боку "драконів", а їхнім капітаном був якраз нинішній керманич клубу Хаві.

Загалом, ці команди грали одна проти одної 8 разів. Порту святкував перемоги тричі, а Барселона перемагала 5 разів. Наразі вона має серію з чотирьох поспіль звитяг у поєдинках з португальським клубом.

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