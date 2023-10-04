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Манчестер Юнайтед в драматичному матчі поступився Галатасараю

04 жовтня 2023

Манчестер Юнайтед - Галатасарай, getty images

Команда Тен Гага знов програла.

Манчестер Юнайтед в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Галатасарай та зазнав поразки.

Команда Еріка Тен Гага відкрила рахунок на початку гри завдяки точному удару Гойлунда, проте дуже швидко пропустила — голом відзначився Заха.

В другому таймі команди грали на рівних, проте голом знов відзначився Гойлунд, обікравши супротивника в центрі поля та не залишивши шансів Муслері.

Здавалось, що перемога від "червоних дияволів" нікуди не подінеться, проте Актброглу отримав м'яч в штрафному та переграв Онана.

Голкіпер господарів, напевно, через це дуже перенервував та вже незабаром віддав м'яч на ногу супротивника в простій ситуації, через що Каземіро довелось стелитися в підкат, який вартував йому вилучення, а команді — пенальті. Втім, Ікарді не зміг реалізувати одинадцятиметровий удар.

Проте це лише відклало трагедію Манчестер Юнайтед — згодом Ікарді отримав пас від Санчеса з глибини та не залишив шансів Онана.

Фінальний свисток зафіксував чергову поразку Манчестер Юнайтед, яка залишила команду на останньому місці у квартеті.

Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Голи: Гойлунд, 17, 67 — Заха, 23, Актюроглу, 71, Ікарді, 81

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Лінделеф, Амрабат (Марсьяль, 89) — Каземіро, Маунт (Антоні, 85) — Ганнібал (Еріксен, 46), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 69) — Гойлунд

Галатасарай: Муслера — Боє, Санчес, Бардакчі, Анхеліньйо (Ндомбеле, 84) — Торрейра (Олівейра, 61), Айхан (Нельссон, 84) — Заха (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Їлмаз, 61) — Ікарді

Вилучення: Каземіро, 77

На 78 хвилині Ікарді не реалізував пенальті.

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