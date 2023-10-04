Баварія здобула вольову перемогу над Копенгагеном

Мюнхенці здобули три бали в непростій грі.

Баварія в рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів грала на виїзді проти Копенгагена та здобула вольову перемогу.

Мюнхенці доволі неочікувано пропустили на початку другого тайму після удару Лерагера, проте швидко відігрались зусиллями Мусіали.

На завершальний відтинок матчу на поле вийшли Мюллер та Тель й створили гол — перший асистував другому, що принесло Баварії три очка.

Копенгаген — Баварія 1:2

Голи: Лерагер, 56 — Мусіала, 67, Тель, 83

Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Вавро, Дікс (Лунд, 78), Мелінг — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оускарссон, 85) — Ельюнуссі (Ларссон, 85), Классон, Ашурі (Бардегджі, 65)

Баварія: Ульрайх — Мазрауї, Упамекано, Кім, Девіс — Лаймер (Горецка, 78), Кімміх — Сане (Тель, 78), Мусіала (Мюллер, 77), Коман (Шупо-Мотінг, 87) — Кейн