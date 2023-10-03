Реал Сосьєдад впевнено обіграв РБ Зальцбург

Іспанці здобули перемогу в Лізі чемпіонів вперше за 20 років.

Реал Сосьєдад в рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти РБ Зальцбург та здобув перемогу.

Іспанська команда відкрила рахунок вже на 7 хвилині завдяки точному удару Оярсабаля, а згодом Мендес подвоїв перевагу басків.

У австрійської команди було ще достатньо часу, проте вона так і не змогла вразити ворота опонента.

РБ Зальцбург — Реал С 0:2

Голи: Оярсабаль, 7, Мендес, 27

РБ Зальцбург: Шлагер – Дедич, Соле (Байду 46), Павлович, Терзич – Бідструп (Капальдо 65), Глух (Сучич 78), Гурна-Дуат, Чергорд (Амакнва 46) – Конате (Ратков 46), Шимич

Реал С: Реміро – Муньос, Ле Норман (Пачеко 46), Субельдія, Траоре (Елустондо 84) – Барренечеа (Фернандес 63), Субіменді, Меріно, Мендес (Турр'єнтес 82) – Кубо (Шо 63), Оярсабаль