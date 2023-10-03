Брага видала камбек проти Уніона Б

Команди провели видовищний поєдинок.

Брага в рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів грала на виїзді проти Уніона та здобули важку перемогу.

Берлінці забили два голи зусиллями Беккера в середині першого тайму та отримали суттєву перевагу, проте португальці не здалися.

Ще в першій половині гри один м'яч відіграв Ніакате, а на початку другого тайму Брума встановив паритет. В компенсований час Каштру вирішив долю зустрічі після пасу того ж Бруми.

Уніон Б — Брага 2:3

Голи: Беккер, 30, 37 — Ніакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4

Уніон: Реннов – Духі, Бонуччі, Лейте – Юранович, Тузар (Лаїдуні 63), Крал, Гозенс (Руссійон 86) – Беккер, Хаберер (Ааронсон 81) – Беренс (Фолланд 63)

Брага: Матеус – Борха (Марін 73), Ньякате, Саатчі, Мендес (Каштру 86) – Аль-Мусраті, Салазар (Моутінью 73) – Брума, Орта (Карвалью 83), Джало (Руїс 83) – Банза