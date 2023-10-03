Голкіпер РБ Зальцбург: У матчі з Бенфікою усі переконалися, що у нас дуже гарна команда

Александер Шлагер вірить в успіх австрійців.

РБ Зальцбург в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Бенфіку з рахунком 2:0.

Голкіпер австрійської команди Александер Шлагер запевнив, що вони можуть обіграти будь-якого супротивника.

"У матчі з Бенфікою ми показали, що якщо кожен грає на своєму максимумі, обіграти можна будь-якого суперника. Усі переконалися, що у нас дуже гарна команда", — наводить слова голкіпера офіційний сайт УЄФА.

Наступний матч австрійська команда проведе проти Реала Сосьєдад. Стежте за основними подіями гри на нашому сайті.