Невдала дебютна гра Трубіна за Бенфіку в Лізі чемпіонів — у огляді матчу Бенфіка — Зальцбург

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 22:00.

У поєдинку першого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Да Луж у Лісабоні в рамках групи D поміж собою зустрічались місцева Бенфіка та австрійський Зальцбург.

Це була перша гра українського воротаря Анатолія Трубіна за "орлів" на найвищому рівні клубних змагань і вона, м’яко кажучи, вийшла невдалою.

Уже на другій хвилині Трубін привіз пенальті у власні ворота, і якщо Конате не покарав його команду за цю дію, то Шимич за чверть години виправив ситуацію на користь власної команди, коли Антоніу Сілва зіграв рукою, що призвело до ще одного одинадцятиметрового.

Бенфіка після того намагалась повернутись до гри перед власними вболівальниками, але все було марно — суперники не дали "орлам" розвернутись у меншості, та ще й остаточно зняли питання раннім другим голом після перерви.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бенфіка — Зальцбург у 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Бенфіка — Зальцбург 0:2

Голи: Шимич, 15, Глух, 51.

На 3 хвилині Карім Конате (Зальцбург) не реалізував пенальті (вище воріт).

Бенфіка: Трубін — Еурснес, Отаменді, Антоніу Сілва, Ба — Невеш, Кекчю (Шикінью, 72) — Ді Марія (Нерес, 72), Рафа Сілва (Говея, 84), Жуан Маріу (Морато, 16) — Муса (Тенгстедт, 84).

Зальцбург: Шлагер — Терзич, Павлович (Пьонтковскі, 89), Байду (Соле, 71), Дедич — Кьергор, Глух (Сучич, 71), Гурна-Дуат, Бідструп — Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).

Попередження: Трубін, Рафа Сілва, Отмаенді — Гурна-Дуат, Байду, Шимич, Койта.