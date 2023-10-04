Боруссія Дортмунд — Мілан. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.10.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 4 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між Боруссією Дортмунд та Міланом, яке пройде на стадіоні Вестфаленштадіон в Дортмунді.

БОРУССІЯ ДОРТМУНД — МІЛАН

СЕРЕДА, 4 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАДІОН ВЕСТФАЛЕНШТАДІОН, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧІНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Боруссія Дортмунд не дуже вдало розпочала сезон. Не дивлячись на хороші результати у Бундеслізі та Кубку Німеччини гра колективу Едіна Терзіча поки що не виглядає впевнено та часто вдається здобувати пункти на класі окремих виконавців чи інших факторів. У Лізі чемпіонів не вдалося нівелювати сильні сторони ПСЖ, якому поступилися на визді 0:2.

Мілан ж добре виступає у нинішній Серії А. Лише одна поразка в дербі Делла Мадоніна з Інтером, а поза тим перемоги у матчах із Ромою, Лаціо та іншими. Прямо зараз колектив Стефано Піолі посідає другу сходинку, маючи таку кількість балів, як Інтер. Окрім того, не вдалося перемогти Ньюкасл лише через слабку реалізацію.

В попередній зустрічі рурська команда обіграла Гоффенгайм, граючи частину другого тайму у меншості. Головний тренер після сумнівних виступів кількох лідерів зробив декілька змін у складі, що принесло свої результати.

Мілан переграв вдома Лаціо. Рафаель Леау віддав два асисти і загалом колектив виглядає достатньо непогано.

Раніше обидва опонента зустрічалися у різних турнірах, проте дані поєдинки відбулися дуже давно, тому розглядати їх серйозно в контексті нинішнього протистояння не варто. Хоча в цілому перевага суто в офіційних матчах за ломбардцями.

Особливих кадрових проблем немає, тому можна підійти до зустрічі на дортмундському стадіоні у повній готовності. Враховуючи слабкі сторони один одного можна розраховувати бодай на один забитий м'яч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Дортмунд: Кобель — Рюєрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Озджан, Нмеча — Брандт, Ройс, Мален — Фюллькруг

Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Мусах, Адлі, Рейндерс — Леау, Жиру, Пулішич

Не зіграють: Забітцер - Калюлю, Крунич, Лофтус-Чік

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Боруссія Дортмунд та Мілан зустрічалися сім разів, у Кубку УЄФА і Лізі чемпіонів. У півфіналі першого турніру німецький колектив переграв опонента з рахунком 4:0, а поразка 1:3 у матчі-відповіді все одно дозволила вийти у фінал. У другому клуби обмінялися мінімальними перемогами по 1:0 на стадії другого групового етапу головного єврокубка, а у чвертьфіналі кубку чемпіонів в кампанії-1957/58 були 4:1 та 1:1 на користь італійського гранда. Окрім того, була і товариська зустріч 2017 року з рахунком 3:1.

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