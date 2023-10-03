Артета: Не знаю, чому Ланс не набрав цього сезону більше очок, але ми очікуємо великої битви

Керманич Арсеналу висловився про майбутній матч проти Ланса у Лізі чемпіонів.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал у квартеті B зіграє в гостях з французьким Лансом.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Дуже вражений, що Ланс зробив минулого сезону. Неймовірно фінішувати на другому місці, особливо у такому стилі та з їхньою формою вдома.

У цьому сезоні їм не пощастило з деякими результатами. Не знаю, чому вони не набрали більше очок, але ми очікуємо великої битви. Більш ніж усвідомлюємо це. У них дуже хороша команда, тому на нас чекає величезне випробування", — цитує слова Артети RMC Sport.

Матч Ланс — Арсенал відбудеться сьогодні, 3 жовтня, о 22:00.