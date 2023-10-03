Ліга чемпіонів. Група А. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті А.

У рамках квартету А групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відбудуться два протистояння: Манчестер Юнайтед прийме на своєму полі Галатасарай, а Баварія відправиться у гості до Копенгагена.

№ Команда І В Н П З П О 1 Баварія 1 1 0 0 4 3 3 2 Галатасарай 1 0 1 0 2 2 1 3 Копенгаген 1 0 1 0 2 2 1 4 Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 3 4 0

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ГАЛАТАСАРАЙ

ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — І. КРУЖЛЯК (СЛОВАЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Манчестер Юнайтед видав найгірший старт в рамках елітного дивізіону чемпіонату Англії у своїй історії, тому перебуває у вкрай скрутному становищі. На фоні невдач на внутрішній арені вкрай необхідно здобувати позитивний результат у єврокубках, але й тут не все добре. В першому турі групового етапу манкуніанці зазнали поразки з рахунком 3:4 від Баварії.

Крім невдалих результатів "червоних дияволів" переслідує й велика кількість травм. Дехто повернувся в склад, проте участь Мартінеса, Шоу, Ван-Біссаки, Маласія, Майну та Амада у найближчих іграх не очікується. Джейдон Санчо досі знаходиться в немилості головного тренера, тоді як Антоні повернувся у склад на фоні проблем з законом.

Що стосується з Галатасараєм, то турецька команда йде другою в чемпіонаті, за сім матчів вигравши шість разів та ще одну зустріч завершивши внічию. Склад у команди, не тільки за мірками Суперліги, потужний, тому вона буде претендувати на позитивний результат на Олд Траффорд. Санчес, Торрейра, Заа, Тете — всі вони не так давно грали в АПЛ.

В сезоні-2012/13 команди зустрічались в рамках Ліги чемпіонів. Тоді "червоні дияволи" здобули мінімальну перемогу на своєму полі, проте поступились на виїзді з рахунком 0:1. Гра обіцяє бути вкрай цікавою, проте очікуємо перемогу Манчестер Юнайтед з впевненим рахунком.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Лінделеф, Регілон — Каземіро, Амрабат — Маунт, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд

Галатасарай: Муслера — Боє, Санчес, Бардакчі, Анхеліньйо — Торрейра, Демірбай — Заа, Мертенс, Актюркоглу — Ікарді

Не зіграють: Мартінес, Ван-Біссака, Шоу, Майну, Маласія, Діалло, Санчо — Каратас, Зієш

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

прогноз 2:0

КОПЕНГАГЕН — БАВАРІЯ

ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ, 22:00. ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — О. ГРІНФЕЛЬД (ІЗРАЇЛЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Копенгаген в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів зустрічався з Галатасараєм здобув нічний результат на виїзді. Це дуже непоганий результат з точки зору боротьби за путівку в Лігу Європи. В чемпіонаті Данії Копенгаген йде на першій сходинці турнірної таблиці, не дивлячись на поразку в минулому турі від Мідтьюлланна.

Баварія, своєю чергою, після перемоги над Манчестер Юнайтед провела три матчі на внутрішній арені. Спочатку розгромила Бохум з рахунком 7:0 в Бундеслізі, потім не залишила шансів Пройссен Мюнстеру в Кубку Німеччини, а потім у важкій грі здобула нічию проти РБ Лейпциг на виїзді.

Не дивлячись на цілком позитивні результати, питань до гри мюнхенців достатньо. Поки що Баварія не виглядає машиною зі знищення супротивників, як то було декілька років тому. Копенгаген зовсім не буде подарунком. В торішній Лізі чемпіонів Копенгаген не програв жодного матчу на своєму полі, а в групі в нього були Манчестер Сіті, Боруссія Д та Севілья.

Цікаво, що дві такі титуловані команди ще ніколи не грали один проти одного в єврокубках. Саме сьогодні буде написана нова сторінка футбольної історії. Не дивлячись на подвиги данців в торішньому розіграші, очікуємо впевненої перемоги Баварії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Вавро, Лунд, Мейлінг — Гонсалвеш, Фолк, Лерагер — Ельюнуссі, Ларссон, Ашурі

Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Коман — Кейн

Не зіграють: Хочолава, Бойлесен, Дайкс, Корнеліус, Желерт — Нойєр, Гнабрі

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди до цього не грали між собою.