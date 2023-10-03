Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті С.

В рамках другого туру групового етапу у квартеті С відбудуться два поєдинки. Уніон спробує реабілітуватись після серії невдач в Бундеслізі домашнім матчем проти Браги, а Наполі прийме на своєму полі Реал Мадрид.

Уніон — Брага

Вівторок, 3 жовтня, 19:45. Олімпіаштадіон (Берлін). Головний арбітр зустрічі — Срджан Йованович (Сербія). Пряма трансляція на MEGOGO

Дебют Уніона в Лізі чемпіонів схожий на казку. Ще п'ять років тому вони виступали в Другій Бундеслізі, а тепер грають на Сантьяго Бернабеу. Вони майже здобули одне очко, але гол Беллінгема залишив їх ні з чим.

Поразка Реалу відбулась вже під час кризи берлінців. Наразі команда програла п'ять матчів поспіль, тому очки з Брагою стануть рятівною соломинкою для хлопців Фішера.

До пасиву Уніона слід додати занадто слабку атаку в цьому сезоні. Востаннє вони забивали ще до матчу з Реалом. В на вихідних берлінці поступились новачку ліги Ганденгайму (0:1).

Брага почала груповий етап трохи вдаліше свого суперника. Перед своїми вболівальниками португальці майже створили диво в матчі проти чемпіонів Італії, проте автогол Ніакате наприкінці зустрічі поставив все на свої місця — 1:2.

Після матчу з Наполі Брага трохи поліпшила свої позиції в чемпіонаті, здобувши дві перемоги поспіль. Наразі команда Жорже розташувалась на п'ятому місці.

Що цікаво, ці команди нещодавно зустрічались в єврокубках. Рік тому вони змагались в групі ЛЄ. Спочатку Брага перемогла — 1:0, а згодом Уніон відплатив тією ж монетою. В підсумку, берлінці посіли друге місце, а Брага фінішувала на третій позиції.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що у цьому протистоянні фаворит — німецька команда. Так, перемога Уніона оцінюється коефіцієнтом 1.95, тоді як потенційний успіх Браги оцінюється показником 4.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,66.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Уніон Берлін: Роннов — Лейте, Юранович, Дукі — Госенс, Тузар, Крал, Тріммель — Фофана, Беренс, Беккер

Брага: Матеус — Борха, Фонте, Ніакате, Саатчі — Залазар, Аль-Мусраті — Джало, Джало, Орта — Банза

Не зіграють: Дель, Кнохе, Хедіра

ПОТОЧНА ФОРМА:

прогноз 0:1

НАПОЛІ — РЕАЛ МАДРИД

ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ, 22:00. СТАДІОН ДІЄГО МАРАДОНИ, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На Football.ua доступний анонс матчу Наполі — Реал в окремій новині.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олівейра — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Реал: Кепа — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга — Вальверде, Чуамені, Модріч — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.

Не зіграють: Ррахмані — Гюлер, Куртуа, Мілітао.